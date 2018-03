Mujer hispana y homosexual va rumbo a la gubernatura de Texas

AUSTIN.- La primera sheriff hispana de Texas lanzó el miércoles su candidatura a la gobernación del estado y asoma como la principal rival del gobernador republicano Gerg Abbott en la contienda del año que viene. Lupe Valdez dijo el miércoles que renuncia como sheriff, o alguacil, del condado de Dallas después de 12 años de servicio para enfocarse en su campaña. En principio, no se le dan muchas posibilidades en un estado que no elige un gobernador demócrata desde 1990 y en el que Abbott venció por 20 puntos hace tres años a Wendy Davis, una candidata que había logrado proyección nacional con su defensa del derecho al aborto. Valdez, de 70 años, es una candidata muy diferente: supo ser trabajadora migrante, sirvió en el ejército y lleva más de 40 años trabajando en las fuerzas policiales. Varias figuras de poco nombre han lanzado también su candidatura a la nominación demócrata, incluido el hijo de un exgobernador de Texas, pero los pesos pesados del partido decidieron no postularse, entre ellos Julián Castro, secretario de vivienda bajo la presidencia de Barack Obama y exalcalde de San Antonio.

