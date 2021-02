Mujer golpea a su hija adoptiva hasta causarle la muerte por su “color de piel”

Una mujer terminó detenida, luego de ser acusada por presuntamente golpear hasta la muerte a su hija adoptiva de apenas 3 años de edad; días antes de los hechos publicó en sus redes sociales el "privilegio" de tener hijos blancos.

La madre identificada como Ariel Robinson, de 29 años, y su esposo Jerry Robinson, de 34, de Simpsonville, Carolina del Sur, se les negó la fianza el 19 de enero después de ser acusados de homicidio por abuso infantil.

Las órdenes de arresto alegan que la pareja infligió una "serie de lesiones por fuerza contundente" a la pequeña, que fue identificada por la oficina del forense del condado de Greenville como Victoria Smith.

Ariel Robinson fue acusada de abuso infantil.

Los golpes de la madre le causaron la muerte

La afiliada local de NBC, WYFF-TV, informó que Smith había pasado la mayor parte de su vida en hogares de acogida antes de ser adoptada recientemente por los Robinson.

Smith fue descrita como una "hermosa niña, por dentro y por fuera" por Tiffany Huggins, una ex madre adoptiva de la niña.

"Tenía la mejor personalidad y no lo digo solo porque yo era su mamá, sino que ella era simplemente nuestra luz", dijo.

WYFF entrevistó a Ariel Robinson en agosto después de que ganó la temporada 20 del reality show de Food Network "Worst Cooks in America". En ese momento, habló sobre cómo planeaba usar el premio de 25,000 dólares para ayudar a su familia en crecimiento.

“Solo sé que el Señor tenía sus manos sobre mí y tenía un propósito para que yo siguiera allí...Sabía que estábamos pasando por esta adopción, realmente podíamos usar el dinero y dejó que todo saliera bien para nuestro bien", declaró a dicho medio.

El caso ha captado especial atención porque Ariel, quien también es comediante, había publicado en las redes sociales sobre el "privilegio" de sus hijos adoptivos menos de dos semanas antes de que ella y su esposo fueron arrestados, usando los hashtags "whiteprivilege" y "BlackLivesMatter . "

“En mi casa, mis hijos negros reciben el mismo trato que mis hijos blancos, y mis hijos blancos reciben el mismo trato que mis hijos negros. Es una pena que cuando salgan al mundo real, ese no sea el caso ", tuiteó el 6 de enero.

“Nunca tendré que preocuparme por mis hijos blancos y eso me hace feliz”, continuó en un hilo.

“Lo que me entristece es que cada preocupación que no tengo por ellos se multiplicará por mis hijos negros. Hasta que esto se solucione, NO somos los EU. Que podemos ser. ¡Justicia, equidad e igualdad para todos! " declaró con el hashtag "BlackLivesMatter".

Como alguien lo suficientemente privilegiado para vivir en los Estados Unidos, Ariel Robinson tiene el derecho otorgado por Dios a un juicio y la presunción de inocencia.

Esto es cierto cuando se trata tanto de la espantosa muerte que sufrió este niña como de la sugerencia de que tuvo algo que ver con el "privilegio blanco".

Cabe señalar que sobre este último punto, no hay indicios de que el color de la piel de la niña haya sido un factor en este crimen. Esa conexión parece haber sido realizada únicamente por cibernautas que durante mucho tiempo han sido escépticos sobre el concepto de "privilegio blanco".

¿Consideras que la madre agredió a su hija adoptiva solo por su “color de piel”? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Facebook y mantente informado.