Mujer fue abofeteada por hacer comentarios racistas en una tienda en Arizona

Una mujer fue filmada siendo abofeteada en la cara después de presuntamente hacer comentarios racistas a una mujer en una tienda en Arizona.

En un video del incidente del sábado dentro de una tienda de conveniencia Shell en Phoenix, se grabó una confrontación entre dos mujeres mientras se desarrollaba.

Un espectador llamado Greg Conn, quien compartió las imágenes en Facebook, dijo que el incidente ocurrió después de que la mujer le gritó al empleado porque una bomba de gas en la tienda no funcionaba.

El Sr. Conn afirmó que la mujer mayor luego entró en una confrontación verbal con una mujer más joven en la fila, después de lo cual "la señora le dijo al empleado que no la sirviera, le dijo que podía irse y regresar a su país".

"Este es mi país", se puede escuchar a la mujer más joven decir, "los nativos americanos son de este país".

Luego se puede escuchar a la mujer mayor insistiendo en que el empleado no debe servir a la mujer más joven. Al no ver respuesta se enfrentó al hombre que la estaba filmando y le dice que se vaya porque "no es parte de esto".

Luego la mujer le preguntó al comprador: “¿De dónde eres? ¿Donde naciste?"

También se la puede escuchar diciendo "volverás a México".

Se intensifica situación en Arizona

El ataque racista finalmente se intensificó cuando la mujer mayor pareció agarrar el brazo de la mujer más joven y la mujer más joven aparentemente abofeteó a la mujer mayor en la cara. La señora mayor salió de la tienda.

Fue en una tienda de Arizona, donde la señora comenzó a agredir a una joven latina

"Te lo mereces en mi opinión", dice el Sr. Conn mientras todavía graba. "Defensa personal de su parte".

"Ella decía que era la dueña del lugar, que era gerente allí, pero he hablado con el CEO de Super Pumper, él dice que ese no es el caso". Ella no está afiliada a ninguna de las tiendas en todo el país ”, dijo el Sr. Conn a FOX 10.