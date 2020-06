Racismo continúa en EU: Mujer graba a asiática haciendo ejercicio y le dice que regrese a su país

california racismo mujer

Una mujer fue captada en video acosando a una mujer filipina estadounidense mientras hacía ejercicio esta semana en un parque del sur de California, el último de una serie de incidentes racistas capturados en video y ampliamente compartidos en las redes sociales.

"Saca la mierda de este mundo, saca la mierda de este estado y vuelve al país asiático al que perteneces", dice la mujer en el video.

El video, grabado el miércoles por una mujer joven en la ciudad costera de Torrance y visto miles de veces en línea, captura parte del encuentro con una mujer mayor no identificada, a quien se le ve gritando a la mujer filipina estadounidense más joven por presuntamente bloquear escaleras para hacer ejercicio.

"Mi familia te va a patear el culo", dice la mujer mayor en el video. "¡Este no es tu lugar! ¡Esta no es tu casa! No te queremos aquí".

CNN acordó identificar a la mujer más joven solo como "Sherry" debido a su temor a un mayor acoso. Ella ha visto videos y escuchado de encuentros racistas similares en las redes sociales, pero nunca pensó que le pasaría a ella.

Encuentro en medio de manifestación por racismo

El encuentro ocurrió cuando las protestas contra el racismo en todo el país persisten luego del asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis.

"Estaba ocupándome de mis propios asuntos", dijo Sherry.

"Pensé que esto nunca me pasaría a mí. Pensé que si solo te importabas en tus asuntos, nada podría pasar".

"No me siento segura aquí ahora", dijo. "Fue un lugar al que llamé hogar porque me recuerda a Hawai, donde nací y crecí, y ahora ni siquiera quiero salir".

"Queremos que el parque se sienta seguro para todos"

La mujer filipina estadounidense presentó el jueves un informe de amenaza criminal y se está llevando a cabo una investigación, dijo el Departamento de Policía de Torrance a CNN. Los oficiales no han identificado positivamente a la otra mujer, pero dicen que tienen una idea de quién puede ser.

"Hemos estado investigando desde ayer e intentando reunir la información porque queremos que el parque se sienta seguro para todos", dijo Alexander Martínez, portavoz del Departamento de Policía de Torrance.

"Y también tuvimos un segundo asunto que también se trató desde octubre del año pasado, por un incidente en el centro comercial donde se cree que la misma mujer golpeó a un cliente en el centro comercial".

La policía planea contactarla lo antes posible para comprender mejor cómo se desarrolló el argumento, dijeron.

CNN se ha comunicado con el alcalde de Torrance para hacer comentarios.

El encuentro ocurrió mientras Sherry estaba trabajando en un conjunto de escaleras en el parque, le dijo a CNN.

"Entonces, estaba haciendo ejercicio, me gusta saltar en las escaleras y simplemente ir de lado a lado, así que estaba haciendo eso, y de repente la veo y ella rodea a otra mujer asiática que hace Tai Chi y luego baja esas escaleras y luego sube las escaleras y luego vuelve a bajar y me da un empujoncito en mi hombro izquierdo, y fue entonces cuando dije: 'Oh Jesús' ", dijo Sherry.

"Y luego volvió a subir las escaleras y comenzó a gritarme", dijo. "Ella dijo: 'No eres dueño de esas malditas escaleras, maldita sea'".

Según los datos del censo, el 36,6% de la población de Torrance se identifica como asiática. Es el segundo grupo racial más grande de la ciudad, que es el hogar de una de las mayores poblaciones japonesas estadounidenses en los Estados Unidos.