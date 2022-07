Mujer esconde cadáver de su madre en congelador para seguir cobrando su pensión

Mujer esconde cadáver su madre en congelador para cobrar su pensión

La policía de Florida, Estados Unidos, detuvo a Michele Hoskins, de 64 años, acusada de no informar sobre la muerte de su madre, cuyo cadáver mantuvo en un congelador durante meses a fin de poder cobrar la pensión por discapacidad que recibía hoy occisa.

De acuerdo a medios locales, la mujer fue detenida el pasado 7 de julio tras un cateo en su domicilio, en donde se encontraron con el cuerpo sin vida de Marie Hoskins de 93 años, quien fue identificada como madre de Michele.

La policía informó que recibió el reporte de los vecinos quienes afirmaron no haber visto a la adulta mayor, desde hace algún tiempo, por lo que los oficiales acudieron al domicilio; sin embargo no pudieron ingresar porque no llevaban consigo una orden de cateo.

Arrestan a mujer por esconder cadáver en un congelador

La mujer escondió el cuerpo por varios meses.

Tras una orden de cateo, las autoridades de Florida ingresaron al domicilio en donde encontraron un refrigerador de gran tamaño, el cual contenía el cuerpo de la occisa. La acusada declaró que ella no había tenido nada qué ver con el fallecimiento de la mujer, afirmando que había perdido la vida por condiciones naturales en su habitación.

Michele fue acusada de ocultar un cuerpo y manipulación de pruebas, pero es posible que se le anexen más como maltrato a un adulto mayor, ya que, durante el cateo, la policía encontró un colchón sumamente sucio, ocultó con maleza, el cual se cree pertenecía a la fallecida.

En su declaración, la mujer detalló que decidió esconder el cuerpo de la mujer por un tiempo porque temía dejar de recibir los beneficios económicos por discapacidad que tenía su progenitora.

Te puede interesar: Mujer conserva el cuerpo de su esposo durante 10 años dentro de un refrigerador

¿Qué significa la palabra cadáver?

La mujer mantuvo el cuerpo sin vida en un congelador.

La palabra cadáver es el nombre que recibe un cuerpo que antes ha estado vivo pero que ahora está muerto. Se trata de los restos físicos que deja un ser vivo tras fallecer. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar al de Florida se registró en Japón en donde una mujer escondió el cadáver de su madre en un congelador durante 10 años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!