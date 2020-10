Mujer es devorada VIVA por una manada de perros

Entre las noticias de hoy, La Verdad Noticias lamenta dar a conocer el fallecimiento de Ruthie Mae Brown quien al salir a caminar por Nauvoo, Alabama, fue atacada por una manada de entre siete y ocho perros; de acuerdo al oficial del alguacil del condado de Walker, TJ Armstrong, la víctima fue devoraron hasta la muerte.

La mujer era madre de cuatro menores y su trágica muerte se dio a tan solo tres días de que cumpliera los 37 años.

Los oficiales de policía veteranos quedaron completamente horrorizados después de responder a la llamada de emergencia cuando al llegar a la escena solo pudieron descubrir el cadáver de Brown, atacado por la manada de perros.

Ruthie Mae Brown madre de cuatro pequeños fue asesinada por una manada de perros.

Manada de perros asesinos en Alabama

Los testigos informaron haber visto siete u ocho perros atacando a la mujer cuando esta se encontraba caminando por una carretera, así mismo informaron al alguacil que cuatro de los perros asesinos aún continuaban sueltos y que por lo menos tres eran mascotas del vecindario.

Los residentes locales en la ciudad de Nauvoo, Alabama, dijeron que personas y ciervos habían sido atacados previamente por perros "muy agresivos". Por su parte el alguacil, TJ Armstrong, dijo: "He visto una mordedura de perro, he visto un ataque de perro, pero nunca he visto una situación tan horrible como esta".

Ruthie Mae Brown Death - Obituary | Ruthie Mae Brown Dead. Brown reportedly passed away, DeadDeath learnt October, 2020, https://t.co/pmxjGDKRWv — Mike Strong (@DeathRIP_Obit) October 21, 2020

Hasta ahora se han capturado unos cuatro o cinco de los perros, de los cuales un propietario ha reclamado dos de ellos, pero todos los animales han sido entregados a una sociedad humanitaria local.

El cuerpo de Brown fue llevado al Departamento de Medicina Forense de Alabama en Huntsville, donde debía realizarse una autopsia. Posteriormente amigos y lugareños desconsolados rindieron homenaje a la Sra. Brown, de la cercana Jasper, después del ataque.

La policía todavía estaba tratando de capturar a los otros perros, mientras que el fiscal de distrito local será quien decidirá si se cobrará al dueño o dueños de los perros después de la autopsia.