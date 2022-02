Mujer es arrestada por presunto abuso sexual a estudiantes de Tennessee

La madre de familia ofrecía regalos a los jóvenes para "atraerlos"/Foto: Los Noticieristas

En Tennessee, Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del condado de McMinn informó a través de un comunicado el arresto de Melissa Blair, de 38 años de edad, una madre de familia que ha sido acusada de múltiples cargos relacionados con el presunto abuso sexual de estudiantes menores de edad.

Según el informe, la semana pasada un jurado acusó a Blair de mantener relaciones sexuales con alumnos de una escuela secundaria local. La mujer está siendo acusada por un total de 23 delitos, incluidos 18 cargos de violación agravada y cuatro cargos de tráfico de personas mediante el patrocinio de la prostitución.

La madre acusada de abuso a menores presuntamente cometió los delitos con nueve víctimas masculinas confirmadas, vinculadas a incidentes ocurridos entre inicios de 2020 y finales de 2021. Sin embargo, las autoridades creen que puede haber más jóvenes que fueron abusados sexualmente.

Así era como Melissa Blair “atraía” a sus víctimas menores de edad

Blair seguirá su proceso legal en libertad bajo fianza/Foto: The Sun

Blair entablaba contacto con los menores a través de las redes sociales y les ofrecía regalos, como cigarrillos electrónicos, a cambio de favores sexuales, de acuerdo con un reporte del New York Post. Las víctimas sexuales de la mujer de Tennessee eran adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

La investigación comenzó en diciembre de 2021, cuando la Policía recibió un informe del Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee, tras lo cual los agentes se dirigieron al domicilio de la sospechosa para interrogarla.

Posteriormente, se emitió una orden de registro de la vivienda, durante la cual se descubrieron evidencias adicionales. Melissa Blair fue puesta en libertad bajo una fianza de 100.000 dólares.

En virtud de las restricciones de la fianza, la mujer no puede ponerse en contacto con las víctimas ni entrar en las instalaciones escolares. La acusada comparecerá ante el Tribunal Penal de McMinn el 28 de febrero.

Padres de las víctimas de Tennessee están devastados

Los padres de los menores violentados esperan se haga justicia con el caso/Foto: Daily Mail

Los papás de las víctimas de Melissa Blair están devastados con lo ocurrido, especialmente porque la mujer no era empleada de la escuela ni maestra, sino una “madre de familia común” que participaba en el club de apoyo de la escuela y tiene un hijo en dicho plantel, como mencionamos en La Verdad Noticias.

“Estamos devastados en este momento. No se dan cuenta de cómo devasta a una familia. Cómo están las familias en casa y no sabemos qué hacer a continuación. No tengo idea de cómo seguir adelante con esto”, declaró la madre de una de las víctimas menores de la escuela de Tennessee, según New York Post.

