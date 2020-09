Mujer en Colombia inventa que la policía asesinó a su bebé; usa foto robada

Como si fuera una película de conspiración, una mujer en Colombia decidió inventar que la policía había asesinado a su bebé y mostrando una foto robada decidió contar su historia en varios medios de comunicación exigiendo justicia.

Fue el viernes pasado, cuando Vanesa Ramírez, quien vive en San José del Guaviare, Colombia, quedó en shock al ver en varias publicaciones a una mujer, la cual usaba la foto de su hijo diciendo que un policía lo había matado a bolillazos en Medellín.

Su indignación no fue para menos. "Una sobrina me dijo: mira lo que esta señora está haciendo con la foto del bebé y mi hijo también la vio y se puso a llorar inmediatamente y dijo: yo no estoy muerto, yo no estoy muerto", narra.

Vanessa, al percatarse del video de la mujer identificada como Erika Tabares, se dio cuenta que no le era extraña y que había una conexión con lo que estaba sucediendo.

Todo empezó hace alrededor de seis años. El hermano de Ramírez, quien vive en Bogotá, tuvo una corta relación sentimental con Erika Tabares. Un tiempo después, ella se comunicó con Vanesa desde Medellín.

"Nos dijo que estaba embarazada de mi hermano, que ella llamaba porque necesitaba colaboración. Le dijimos que se fuera para Bogotá y buscara a mi hermano, nosotros qué podíamos hacer desde tan lejos", recuerda.

Cuatro años después, Erika vuelve y contacta a Vanesa, esta vez por Facebook y con un nombre distinto, pues se identificaba como Paula Andrea Rodríguez.

Esta vez, la razón de la comunicación era para saber por su expareja. Pero lo curioso es que en la foto de su perfil aparecía la imagen del bebé de Vanesa, lo cual la indignó.

Pasaron los años y Vanesa no volvió a saber de dicha mujer hasta el viernes pasado, cuando vio el video que se viralizó este fin de semana en redes sociales.

Allí, Erika Tabares, llorando, clama por justicia. En su testimonio, con una fotografía de un bebé en mano, denuncia que un policía había matado al menor con un bolillo en un operativo para quitarle su carro de tintos en el Parque Bolívar de la capital antioqueña.

