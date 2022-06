Mujer en China encierra a su hijo en una jaula mientras trabaja (VIDEO)

Un video que muestra a un niño encerrado en una jaula en un carrito de mano ha circulado ampliamente en la plataforma Weibo de China, similar a Twitter.

El videoclip de 12 segundos muestra al pequeño alcanzando a través de las rejillas de la jaula a la persona que lo filma.

En el clip, aparece un letrero para ocultar la jaula de los transeúntes. El letrero indica que el carretillero vende jalea helada con sabor, un tipo de postre común en China.

La madre dijo que no tiene quien le ayude con el niño

En una entrevista con el medio de comunicación chino Wanxiang News, la mujer de la provincia suroeste de Guizhou (que prefirió permanecer en el anonimato) dijo que no tenía más remedio que llevar a su hijo de 2 años al trabajo.

La señora le dijo a Wanxiang News que su familia era escasos recursos y que no podía pagar una niñera. Dijo que también necesitaba una manera de asegurarse de que su hijo no corriera y se metiera en problemas cuando no estaba prestando atención, de ahí la necesidad de una jaula.

Hablando con el medio chino Xi'an Broadcast, la madre del pequeño dijo que trabajaba unas ocho horas al día.

"No tenemos dinero. Cada vez que llega el momento de comprar leche en polvo, no tenemos efectivo. Comemos una comida y no queda dinero para la siguiente", dijo la mujer al medio.

Agregó que el niño no podía quedarse con su padre porque a él "no le importaba" y pasaba todo el tiempo jugando en línea, informó el medio.

Según el medio de comunicación chino, la mujer dijo: "Trato de dejarlo salir cuando no hay clientes alrededor. Sé que mi hijo está sufriendo mucho".

El alto costo de criar hijos en China

Como informamos en La Verdad Noticias, el año pasado, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó que el país había eliminado la pobreza extrema y dijo que su gobierno había sacado de la pobreza a 98,99 millones de personas de las zonas rurales pobres.

En 2021 el gobierno de China también alentó a las parejas a tener más hijos, promulgando un cambio de política histórico para permitir que las personas tengan hasta tres hijos. Sin embargo, muchas parejas en China dicen que no pueden permitirse formar una familia debido al alto costo de criar a los hijos.

