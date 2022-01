Mujer denuncia a aerolínea, por no vender boletos para personas no binarias

Madre denuncia a aerolínea por discriminación

Una madre en Estados Unidos denunció a una aerolinea de discriminación y es que afirmá que no venden boletos para personas no binarias, la mujer solicitaba un boleto para su hijo de 21 años de edad.

Como ya te hemos mencionado con anterioridad, hablar del género no binario generá mucha polémica y regularmente todo lo relacionado rapidamente se hace tendencia, en redes sociales.

Tal es el caso de Aurora Dawn, residente de Estados Unidos, que deseaba comprar un boleto de avión para su hijo.

Sin embargo la madre afirma que se llevó una gran sorpresa, luego de descubrir que no podían extender dicho boleto con el género “X”, término dado al género no binario.

Recordemos que en La Verdad Noticias, te hemos contado que en países como Argentina, el género no binario será incluido en documento de identificación y pasaporte.

Aerolinea señalada por no incluir el generó no binario

Madre denuncia a aerolínea por no emitir boletos con género "X"

La madre, denuncia a la aerolinea estadounidense Delta, esto por haberse negado a venderle boletos para personas no binarias, situación que considera como discriminación.

La mujer de 52 años, vive en Arizona, Estados Unidos, y buscaba compararle a su hijo un boleto de avión de 21 años.

Sin embargo afirma que su sorpresa y molestía fue grande, al darse cuenta que la aerolínea sólo reconocía el género masculino y femenino.

Género “X” en Estados Unidos

Delta no emite boletos con el genero no binario.

En Estados Unidos se permiten ciertos documentos, en donde es aceptado el género no binario, el cual es identificado con el género “X”.

La denunciante señala que su hijo, tiene su certificado de nacimiento y su licencia, bajo el género “X”.

Por su parte, La Administración de Seguridad del Transporte acepta “X” como un género para identificación.

“Delta está discriminando a las personas no binarias y no les permite volar a pesar de la identificación legal emitida por los estados que permiten X en los certificados de nacimiento”

Sin embargo y hasta el momento el término solo lo aceptan las aerolíneas American y United Airlines en Estados Unidos.

La mujer afirma que uno de los empleados se ofreció a ayudarla, sin embargo no pudo solucionar el inconveniente, por lo que se vió en la necesidad de pedir ayuda a sus superiores, sin embargo solo se complicó la situación.

Finalmente, el director de la aerolínea Delta admitió que no podía hacer nada ante la situación, pues no podían registrar al boleto con el género no binario, ya que eran políticas de la empresa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.