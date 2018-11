Mujer deja su país por amor mientras su esposo le era infiel y le sacaba dinero (Foto)

Mujer deja su país por amor mientras su esposo le era infiel y le sacaba dinero

Dicen que para el amor no hay edad, y también se dice que el amor todo lo puede, pero en la actualidad las cosas ya no son así, pues ya es común que la sociedad en vez de amor busque algo más como un ‘sugar daddy’ o una ‘cougar’, esto según el interés de la persona, y la verdad no se engañen, ya que todos sabemos de alguien ya sea cercano o lejano que opta por este tipo de relaciones.

En esta ocasión una señora de 60 años de edad se hizo ilusiones con un sujeto que la convencio de que era el amor de su vida, cosa que al final todo terminó en decepción tras lo siguiente que estas por leer.

Diane De Zoysa, es una mujer nacida, la cual se enamoró de Priyanjana, el cual tenia 26 años de edad; todo este supuesto nido de amor surgió en unas vacaciones en Sri Lanka, en el que la dicha señora se hospedó en un hotel donde conoció a su pareja.

La mujer toda cegada de amor y pasión, vendió sus pertenencias, vendió su cas en Edimburgo retiró todo su dinero del banco para así irse a vivir junto al que le prometió amor.

Solo bató un años para que ambos se casaran, después de esto la mujer procedió a construir una casa para los dos en la que gastó alrededor de 60 mil dólares, sin embargo y por desgracia el hombre fue asesinado por un grupo criminal que lo chantajeaba con el fin de sacarle el dinero de su esposa.

“Ellos lo chantajearon. Les dio algo de dinero, pero ellos querían más y como él no les dio más le dispararon” dijo Diane De Zoysa.

La mujer al quedar viuda intentó vender la casa, pero lamentablemente los suegro se negaron permitir eso, pues ellos exigían una pensión tras la muerte del sujeto.

“Creí que de verdad me amaba, pero obviamente no lo hacía. Todos mis amigos pensaron que era una mala idea, porque realmente lo amaba y quería probarles que estaban equivocados”. Diane De Zoysa. Diane comenta que recuerda mucho las oportunidades en las que el hombre le era infiel y a su vez le pedía dinero.

“Ahora que Diane regresó a Escocia deberá comenzar desde cero. “No tengo nada y todavía debo más de 5 mil dólares en mi tarjeta de crédito. Todavía sigo intentado pagar eso” apuntó.

“Es imposible. Tengo que buscar un empleo. No puedo simplemente vivir de mi pensión, no me alcanza. Pero me alegra estar de nuevo en casa" finalizó Diane.