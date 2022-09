Mujer decapita a su propia madre en plena discusión por la casa

En Turquía, una mujer decapitó a su propia madre y luego desmembró el cuerpo para meterla en un olla, en su intento por desaparecer las evidencias del crimen cometido tras una fuerte discusión.

Los hechos se registraron en Estambul, donde la agresora, identificada como Tugce Sayun, de 25 años de edad, inició una discusión con su madre Sevilay Palabiyik de 67 años, sobre la propiedad de la casa, con la cual quería quedarse, según citan medios locales.

La discusión subió de tono y terminó en una campal pelea entre las mujeres. En ese momento la joven sacó un arma blanca y agredió a su mamá hasta acabar con vida en el baño del inmueble.

Mujer decapita a su propia madre y termina en prisión

La mujer fue detenida.

De acuerdo a los informes, la mujer se enfureció después de que su madre se negara a ceder el apartamento, y fue en un arranque de ira que le cortó la cabeza. Tras cometer el crimen, Tugce intentó deshacerse del cuerpo sin vida, para el cual empleó sus conocimientos médicos para extraer la carne del hueso y cortar el resto del cuerpo humano en pedazos.

Sin embargo, la intervención de la Policía frustró su maquiavélico plan de la mujer, quien fue encontrada en pleno acto. La agresora fue detenida y enviada a prisión por el delito de homicidio.

El macabro suceso ocurrió el 24 de mayo de 2021 en la vivienda familiar, pero fue hasta recientemente que las autoridades dieron a conocer los resultados de las investigaciones donde se encontró que la víctima había denunciado previamente las amenazas que recibía de su propia hija.

"Mi hija me va a matar. Primero me quitó las pulseras. Luego preguntó por la casa. Me amenazó con un cuchillo”, fueron las declaraciones que la mujer hizo a vecinos según reveló la Fiscalía General. Semanas después, su cuerpo fue encontrado desmembrado.

¿Qué es considerado un asesinato?

El crimen causó conmoción en la comunidad.

El asesinato es un delito contra la vida humana que consiste en matar a una persona siempre que, para su comisión, se den unas ciertas circunstancias específicas. La acción típica se configura por el verbo “matar”, esto es, privar de la vida a otra persona. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar al de Turquía donde una mujer decapitó a su propia madre se registró en California donde una joven fue decapitada con una espada por su expareja.

