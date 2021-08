Mujer de Australia es brutalmente asesinada y su novio promete vengarse

Shanae Brooke Edwards originaria de Australia fue brutalmente asesinada cuando se encontraba de visita en el monte Mtatsminda, en Tiflis, Georgia, en Europa del Este. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, la mujer que tenía 31 años fue agredida sexualmente antes de que le quitaran la vida.

Ante el atroz crimen, el novio de Shanae Brooke, Moudy El Sayed, prometió localizar al asesino, sin importar cuánto tiempo le llevará, y darle muerte con sus propias manos. "Tengo una misión ahora en mi vida y es matar a la persona que le quitó la vida", declaró el hombre, según Daily Mail.

La pareja de la mujer australiana aseguró que no le importa que lo encarcelen toda su vida: "No me importa si paso el resto de mi vida tras las rejas, se hará justicia y tú vas a sufrir lo mismo que ella sufrió", aseguró El Sayed.

Maestra de Australia fue asesinada en Georgia

El novio de Shanae Brooke Edwards ha jurado vengar la muerte de la australiana/Foto: Los Andes

Según los reportes de las autoridades, la fémina que era maestra en Australia desapareció desde el 30 de julio, después de ir de excursión a Georgia. La última vez que se vió a la mujer fue en la Iglesia de Mikhail de Tver, por lo que se lanzó un grupo de búsqueda voluntaria para encontrarla.

De igual manera, los medios internacionales aseguran que Edwards llamó por teléfono a una amiga que vive en California, Estados Unidos, para alertarle que estaba en peligro. La amiga declaró que escuchó que la australiana gritaba: "¡Quítame las manos de encima!", antes de que se cortara la llamada.

Asimismo, personas cercanas al monte Mtatsminda en Tiflis informaron en un grupo de Facebook que escucharon a "una mujer gritando en los senderos debajo del parque Mtatsminda", aproximadamente una hora después de la desaparición de Edwards.

Ya habían reportes de otras mujeres que fueron agredidas

Otras mujeres reportaron que habían sido perseguidas por un hombre en la misma zona/Foto: Discover Old

Se ha revelado que otras dos mujeres presuntamente también fueron agredidas en la misma zona donde mataron a Brooke Edwards hace poco. Sin embargo, el ministro del Interior de Georgia, Vakhtang Gomelauri, declaró que las mujeres supuestamente sólo reportaron a las autoridades que habían sido seguidas por un desconocido, pero que no habían sido agredidas físicamente.

De igual manera se informó que el ministerio de Georgia ya se ha movilizado para capturar al asesino de la mujer de Australia, y se cree que el criminal es posiblemente algún ciudadano local.

No obstante, el novio de la ahora fallecida asegura que él se encargará de encontrar a la persona que le quitó al amor de su vida. Edwards, había dejado su natal Australia para dar clases en el extranjero; disfrutaba de viajar por el mundo, y en su visita a Georgia iba a ser acompañada por Moudy El Sayed pero por la pandemia no pudo ir con ella.

