Mujer da a luz frente a su dentista: no tenía idea de su embarazo

Una mujer descubrió que estaba embarazada cuando dio a luz de forma totalmente imprevista en la silla de un dentista, según los reportes.

Jessica Aaldering, de 23 años y residente de Países Bajos, dijo que no tenía idea de que había un bebé dentro de ella cuando entró en el consultorio del odontólogo Rene Klaasen, en la ciudad de Velp.

Momentos antes del incidente, Aaldering comenzó a experimentar terribles dolores estomacales, lo que sin que ella lo supiera fue en realidad el trabajo de parto de su segundo hijo.

Dijo que momentos antes había dejado a su hijo en la guardería, momento en el que empezó a sentir esas extrañas punzadas en el abdomen que apenas le permitían mantenerse en pie.

Da a luz en la silla de un dentista

La mujer afirmó que pensaba que el dolor se debía a una caída que había tenido antes, después de resbalar por el mal tiempo, según un reporte de 7News visto por La Verdad Noticias.

Afortunadamente, un oficial de policía que pasaba la vio con un dolor considerable y se apresuró a ayudarla guiándola al interior de una consulta de dentista cercana.

Los agentes de policía Rob van Duuren y Milan van der Heijden la hicieron entrar rápidamente y dio a luz a un bebé en cuestión de minutos.

El bebé nació con algunas complicaciones debido a la falta de atención médica durante el embarazo.

Ella admitió que estaba conmocionada al igual que el oficial Van Duuren, de 39 años, quien dijo que el parto fue tan rápido que apenas tuvo tiempo de ponerse los guantes para dar a luz al niño. Dijo que apenas pudo "atrapar" al bebé.

Por si no fuera suficiente con haber descubierto su embarazo, el parto rápido rompió el cordón umbilical y los oficiales se dieron cuenta de que el bebé no respiraba y no había hecho ningún ruido.

El agente Van Duuren rápidamente comenzó a masajear el pecho del bebé y, afortunadamente, tomó su primer aliento y comenzó a llorar.

Una ambulancia llegó en unos minutos y llevó a Jessica y a su recién nacido, a quien llamó Herman, al hospital.

Descubrieron que Herman, quien nació 10 semanas antes, tenía un pulmón colapsado. Sin embargo, según los informes, le está yendo bien después de pasar un tiempo en una incubadora.

Días después del incidente, la mujer recibió la factura del dentista, quien inesperadamente le estaba cobrando más de 180 euros luego de que la silla en la que dio a luz quedara “muy sucia”, al grado que fue necesario el trabajo de profesionales para limpiarla.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!