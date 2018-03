Mujer confiesa su secreto para haber vivido hasta cien años

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- Florence Bearse celebró su cumpleaños número cien en Bangor, en el estado estadounidense de Maine, el jueves. Conocida por su actitud y su sentido del humor en el Centro de Rehabilitación de Westgate, Florence no ha dudado en compartir su secreto: el vino. "Me gusta mi vino. No me lo quite".

Florence dirigía un restaurante donde toda su vida se dedicó a servir la comida a otros en una Maine de la que se enamoró nada más llegar desde Massachusetts: "Maine es hermosa, le digo a todo el mundo".

Florence pasó gran parte de su tiempo bromeando durante la fiesta bromeando y riéndose, e incluso dio un consejo para que la gente viviera tanto tiempo como ella: "No comas nunca mortadela".