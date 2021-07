Mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd, Walmart violó ley de discapacidades

Mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd luego que Walmart violara ley de discapacidades en los Estados Unidos. Los abogados de Marlowe Spaath, afectada, expusieron que la mujer comenzó a trabajar como asistente de ventas en Walmart en Manitowoc, Wisconsin, en 1999.

En aquel momento Spaath doblando toallas, limpiando pasillos, procesando devoluciones y saludando a los clientes, pero con el paso del tiempo, quince años, recibió varios aumentos salariales y evaluaciones de desempeño positivas.

Y aunque Walmart promete dar empleo a mujeres de México y Centroamérica su imagen se ha visto empañada con la historia de Marlowe, una mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd luego de ser despedida por su discapacidad.

Mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd al ser despedida

Empleados de Walmart que supieron sobre la violación que Walmart hizó contra la mujer señalaron que era eficiente en su trabajo. La mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd.

Con respecto a que una mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd, luego de ser despedida de Walmart, un gerente escribió: “era fantástica con los clientes” y una “trabajadora muy trabajadora”. Otro gerente escribió: “Marlowe es una persona muy amable y es un placer trabajar aquí”.

La situación que llevó a que un jurado haga que una Mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd fue lo relatado en tribunal de EEUU, donde se narró que el horario de la Sra. Spaath cambió abruptamente en noviembre de 2014, cuando Walmart creó un sistema de programación computarizado.

Según Walmart este buscaría que cuando el tráfico de clientes sea mayor haya suficientes personas trabajando, por lo que el horario de la Sra. Spaath pasó a ser de 1 p.m. a 5:30 p.m., en lugar de su horario anterior de mediodía a 4 p.m.

Este cambio provocó una gran dificultad para la Sra. Spaath, quien tiene síndrome de Down y prospera con la rutina. Los abogados de la Sra. Spaath han dicho una y otra vez que quiere recuperar su horario anterior.

La situación lo explicó su hermana y tutora, Amy Jo Stevenson, quien dijo que a Marlowe le da “miedo de perder el autobús”. “Tiene miedo de perderse la cena. Es molesto para ella. Tiene demasiado calor. Dice que se siente enferma, que no puede soportarlo, así que tenemos que devolvérselo”.

Walmart despide a empleada con síndrome de Down

Luego de las acciones disciplinarias contra la empleada fue despedida en 2015. Aunque tras la batalla la mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd.

Fue el 10 de julio de 2015, que Walmart despidió a la Sra. Spaath por ausentismo excesivo del trabajo. En su expediente se asienta que el coordinador de capacitación de Walmart tomó la chaqueta de la Sra. Spaath y la sacó de la tienda donde había estado trabajando durante casi 16 años.

El coordinador de capacitación testificó más tarde que ella y la Sra. Spaath estaban llorando y que la Sra. Spaath no entendía lo que estaba sucediendo, según muestran los registros judiciales, afortunadamente la mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd.

Tras lo ocurrido, la Sra. Spaath, su madre y su hermana se reunieron con los gerentes de Walmart y le pidieron que la volvieran a contratar y le permitieran volver a su horario, pero la compañía se negó a volver a contratarla, a pesar de que su carta de despido decía que podría ser contratada nuevamente.

Otro caso que llamó la atención con Walmart fue cuando prohibió a personas de la tercera edad ser empacadores en sus tiendas, aunque recientemente se dijo que la medida era por motivo de la pandemia.

Mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd

Tras años de lucha una mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd por parte de un tribunal en EEUU.

El jueves, un jurado del Tribunal de Distrito de EEUU. Para el Distrito Este de Wisconsin, en Green Bay, determinó que Walmart violaba la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que prohíbe la discriminación basada en la discapacidad de los empleados, otorgando a la Sra. Spieth 125 millones de dólares en daños punitivos y 150,000 dólares en daños.

El jurado, que debatió durante tres horas después de un juicio de cuatro días, encontró que la compañía de Walmart no le había proporcionado a la Sra. Spaath ajustes razonables, a pesar de que necesitaba uno porque tenía síndrome de Down, y eso no habría sido un problema para ella. Y ahora la mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd.

Más tarde, Walmart dijo en un comunicado que la sentencia se reduciría a 300,000 dólares, el máximo permitido por la ley federal de daños compensatorios y punitivos, además de señalar:

“No toleramos discriminación de ningún tipo y habitualmente acomodamos a miles de asistentes cada año”, dijo Walmart tras saber que mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd.

“A menudo ajustamos los horarios de los colegas para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, y aunque se ajustó el horario de la Sra. Spieth, se mantuvo en los horarios que ella indicó que estaba disponible”.

Mientras que el abogado de la EEOC se negó a comentar, pero la agencia sitio web señala que los daños compensatorios y punitivos se establecen en 300,000 dólares para empleadores con más de 500 trabajadores.

Lo anterior sabiendo que Walmart, que emplea a más de 2,3 millones de personas en todo el mundo, es el empleador privado más grande del país, con más de 1,6 millones de empleados en Estados Unidos, según su sitio web.

Opiniones sobre la mujer con síndrome de Down

Mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd pero las opiniones están divididas.

Por su parte, Julian Bowman, gerente del área de Chicago de la EEOC, dijo que los empleadores, independientemente del tamaño, están obligados por ley a evaluar las circunstancias individuales de los empleados con discapacidades al considerar las solicitudes de adaptaciones razonables.

Con relación a la mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd, Bowman dijo que “La solicitud de la señorita Spaath fue simple, y él negó que hubiera cambiado profundamente su vida”.

En tanto, el Dr. David Smith, ex director de programas de la Clínica de Síndrome de Down de Wisconsin en Milwaukee, dijo en documentos judiciales que las personas con síndrome de Down necesitan rutinas para manejar su día y pueden no tener la capacidad cognitiva para adaptarse bien a los cambios, esto en el caso de la mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd.

“Su trabajo se convierte en un foco importante en sus vidas y les da un sentido de autoestima”, dijo. “Cuando se cambió el horario de la Sra. Spieth, ella no pudo adaptarse a esa diferencia”, pero ahora la mujer con síndrome de Down recibe 125 mdd.

