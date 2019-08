Mujer con 88 muere tras ser violada y mutilada en Valencia

Después de pasar trece días debatiéndose entre la vida y la muerte, una mujer de 88 años de edad falleció el miércoles debido a la gravedad de las múltiples heridas que sufrió el 1 de agosto, donde las heridas que presentó luego de ser encontrada en la calle Francisco Cubells de Valencia demostraron que fue violada y mutilada.

Las autoridades sanitarias trasladaron a la mujer a un hospital donde los médicos descubrieron que tenía varios cortes en el tórax, abdomen y en las ingles de distinta gravedad, pero también mostraba signos de haber sido abusada sexualmente.

Por su parte, los médicos del hospital al notar la evidente agresión a la cual fue sometida la mujer, avisaron a la policía, la cual hasta el momento continúa con las investigaciones para encontrar al agresor o agresores.

Horrible agresión vivió una mujer. Antes de morir fue violada y mutilada.

Según la información de un medio local de Valencia, entre las lesiones de gravedad que presentaba la octogenaria fue que los pezones habían sido amputados.

Por su parte el médico forense informó que la mujer tenía unas treinta heridas recientes y otras más antiguas en el cuerpo, las cuales ya se les había infectado causándole también dolores que agravaron más su situación.

Además la mujer, encontrada en las calles, presentaba heridas en los tobillos, posiblemente porque estuvo atada durante la presunta violación.

Sin embargo, la mujer permanece en calidad de desconocida ya que no pudo recordar su nombre y no tenía ningún tipo de identificación para reconocerla.

Pero contó que no vivía en la calle y que no tenía familiares ni amigos, con respecto al origen de las graves lesiones que presentaba no supo identificar al autor u autores de las mismas.

Fue el pasado miércoles que el cadáver de la mujer fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde la autopsia determinará la causa exacta de su muerte.