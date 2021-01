Mujer cambia de profesión deja los bienes raíces para capturar pitones

La mayoría de las personas encuentran aterrador ver y estar en frente de una enorme pitón de 5.5 metros pero Donna Kalil, consideró que sería mejor dejar su su lucrativo trabajo como agente de bienes raíces para convertirse en cazadora de poderosas serpientes, es "algo muy emocionante".

Kalil decidió comenzar a capturar pitones birmanas en los Everglades después de leer una historia en el Miami Herald sobre una de las serpientes que explotó cuando se tragó un caimán de 1.8 metros después de una confrontación en 2005.

Se dio cuenta de que había un problema con estas serpientes, aunque no sabía qué tan grande era, y puso su vida patas arriba para ayudar a eliminar las pitones en el frágil ecosistema de los Everglades, donde son una especie invasora.

La Verdad Noticias pudo averiguar que las pitones tienen un impacto tremendo en la vida silvestre nativa de Florida. Se alimentan de 24 especies de mamíferos y 43 especies de aves. También comen caimanes, según datos de Conservancy of Southwest Florida.

Las pitones birmanas se establecieron en Florida como resultado de mascotas escapadas o liberadas y fueron descubiertas por primera vez en los Everglades hace casi dos décadas. Se han convertido en el principal depredador de los Everglades, según la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida.

Los científicos estiman que hay unas 300 mil pitones en los Everglades.

Mujer fascinada y satisfecha con capturar pitones

“Se gana mucho más dinero en bienes raíces que capturando pitones. Ahora gano el salario mínimo más una cantidad por las serpientes que capturo, pero lo que estoy haciendo actualmente es mucho más satisfactorio. Y es una forma de retribuir a la comunidad donde crecí”, dijo Kalil.

No se arrepiente de su decisión, dice que tiene una de las mejores vistas del mundo, los Everglades, y siempre está la adrenalina de saber que en cualquier momento puede toparse con un gigante de 5.5 metros.

“Es muy emocionante cada vez que te encuentras con una pitón y sabes que cada vez que atrapas una estás ayudando a preservar la vida silvestre nativa de los Everglades. A pesar de convertirse en un problema en el sur de Florida, las pitones son animales majestuosos”, dijo el cazador de 58 años.

Aunque Kalil tenía una carrera en bienes raíces, dice que ha capturado serpientes toda su vida y ha tenido una fascinación por ellas desde que tenía 5 años. Vivía con su familia en Caracas, Venezuela, cuando sus hermanos trajeron a casa una serpiente. no me di cuenta de que era venenoso. Afortunadamente, dice, no la mordió.

“Aunque me habían dicho que no lo hiciera, la encontré fascinante y, gracias a Dios, no me mordió. La serpiente era posiblemente un coral porque recuerdo que tenía anillos muy hermosos”, recordó.

Viviendo en Venezuela, donde su padre estaba destinado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estuvo expuesta a todo tipo de animales, dice. Muchos deambularon por el jardín de la familia y un área boscosa detrás de su casa la ayudó a descubrir animales en la naturaleza.

Cuando se propuso capturar pitones por primera vez, no fue muy bien, dijo Kalil. Pero desde entonces se ha convertido en una ávida receptora, usando sus manos para agarrar 481 de las constrictoras hasta la fecha.

Kalil fue la primera mujer contratada por el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida para su programa de erradicación de pitones en 2017. Desde entonces, ha sido su trabajo de tiempo completo.

Actualmente hay 15 mujeres que son capturadoras de pitones certificadas, pero ella fue la primera mujer en esa primera temporada, que sacó un total de 25 cazadoras.

El "primer monstruo" que encontró, dice, lo encontró después de la medianoche en los Everglades y tenía entre 5 Y 5.5 metros de largo. En ese momento, había sido cazadora de pitones durante seis meses y estaba cazando con un amigo.

La pitón la atacó y Kalil tuvo que dispararle, pero ella usó las balas equivocadas y no la mató. El proyectil rebotó en la cabeza de la serpiente y la pitón huyó.

“Una serpiente de ese tamaño es aterradora porque sabes que pitones de ese tamaño se han comido a la gente”, dijo. “No solemos dispararles, esa fue la única vez que usé un arma de fuego, pero no pude atrapar algo tan grande por mi cuenta. Afortunadamente, decidió irse en lugar de atacarme de nuevo".

Te puede interesar: Fósil de SERPIENTE pitón de más de 47 millones de años es descubierto

Esa fue la pitón más grande que ha encontrado, aunque ha capturado dos de unos 4.5 metros de largo. “Son muy, muy poderosos. No solo hay que agarrarlos muy bien, hay que saber lo que estás haciendo porque puede ser muy peligroso ”, dijo. “Incluso uno pequeño puede envolverte. Son constrictores y puedes meterte en problemas si se envuelven alrededor de tu cuello".

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.