Mujer atropella a ladrón que intentó robar su auto; todo quedó grabado

Una mujer logró frustrar el robo a su propio auto atropellando al ladrón que previamente la había amenazado con un arma en un semáforo. Los hechos se registraron en Santiago de Chile y todo quedó documentado en video.

En la grabación que circula en redes sociales se puede observar el momento en el que la conductora, quien viajaba en camioneta de color blanco en compañía su hija se acerca al semáforo en rojo.

Instantes después, un hombre armado se acerca a su vehículo con la intención de asaltarla. Sin embargo, la reacción de la madre fue acelerar y atropellar al hombre en plena avenida en Santiago de Chile.

Video de la mujer que atropelló a ladrón

Una joven de 32 años logró huir de una encerrona, cuando cerca de las 10 de la noche conducía por la comuna de La Reina.

El hecho se registró en la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, al momento en que el semáforo se encontraba en rojo. pic.twitter.com/xot229dSuX — Neomarinero (@Neomarinero) January 18, 2022

En las imágenes se puede ver como la mujer acelera sin mirar atrás para evadir el robo. En ese momento, el hombre que se encontraba sobre el capo cae en el asfalto y llegan a recogerlo en un vehículo negro, en el que escapan con las manos vacías.

El suceso ocurrió en enero pasado y fue grabado por personas que pasaban por el lugar, pero fue hasta recientemente que la mujer, quien fue identificada como Andrea, relató al medio Biochile que más adelante el carro habría presentado fallas, pero, afortunadamente, los ladrones ya no venían persiguiendo la.

“Yo lo tenía pensado, si algún día me pasaba esto con o sin mi hija yo iba a tratar de arrancar. Al final es la vida de ellos, o la mía. Independiente a que entregue el auto igual me pueden disparar o llevarse a mi hija. Quizá no es recomendable lo que digo”, detalló la conductora.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un hecho similar se registró en semanas pasadas en México en donde una víctima de robo atropelló a su asaltante, en una transitada avenida en Querétaro.

¿Cuántos tipos de atropello hay?

El peatón es golpeado en las extremidades por la parte frontal de un vehículo.

De acuerdo a la página Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, existe una clasificación generalmente aceptada para las diferentes mecánicas de un atropello: Wrap Projection, Forward Projection, Fender Vault y Roof vault, principalmente. Estas cuatro cinemáticas de atropello se han convertido en estándares para describir la dinámica de un atropello, donde el peatón es golpeado en las extremidades por la parte frontal de un vehículo con perfil estándar, similar al caso registrado en Chile en donde una mujer atropelló a un ladrón.

