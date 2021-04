Mujer arma tiroteo en Burger King por que no le dieron rápido su comida

El enojo de una mujer de Memphis, provocó gran movilización policiaca, luego que ésta inició un tiroteo en un Burger King de Tennessee, Estados Unidos, presuntamente porque los empleados se retrasaron al momento de entregarle su pedido en el autoservicio, según indican medios estadounidenses.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 2 de abril, cuando en un inusual hecho, la mujer afroamericana descendió de su vehículo, en donde esperaba recibir su pedido, y se acercó a la ventanilla del restaurante de comida rápida.

Tras una discusión con un empleado de Burger King, presuntamente por el tiempo que le habría hecho esperar, la fémina sacó un arma de fuego y empezó a disparar en contra de los trabajadores, según medios locales.

Mujer arma tiroteo en Burger King

Minutos después, la mujer armó un tiroteo en la ventana del drive-through del establecimiento de comida, aunque por fortuna, los trabajadores lograron escapar por una de las puertas traseras.

Oficiales de la policía de Tennessee acudieron al lugar de los hechos, tras el reporte de un tiroteo en el Burger King. De acuerdo a lo investigado por La Verdad Noticias, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

La Policía busca a la mujer que inició el tiroteo en Burger King.

Tras realizar varios disparos, la mujer regresó a su auto para huir del lugar, en donde la esperaba un hombre, cuya identidad no ha sido revelada.

Los empleados declararon para medios locales que el cliente se molestó por el tiempo de espera para recibir su comida y comenzó un altercado verbal mientras estaba parada en el drive-through.

Hasta el momento ninguna persona ha sido arrestada por el tiroteo en el establecimiento, pero las autoridades ya se encuentran realizando la búsqueda de los responsables.

Cabe señalar que el tema tomó relevancia por lo inusual, que Crime Stopper of Memphis and Shelby Country Inc. ofrecen mil dólares de recompensa por la detención de la mujer que provocó el tiroteo en el Burger King.

