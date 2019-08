Mujer argentina amenaza a conductor de Uber por ser venezolano

Un nuevo acto de racismo se ha vivido en Argentina, ahora los protagonistas son un hombre de origen venezolano y una mujer argentina, esto mientras viajaban en un Uber que era conducido por el hombre.

Resulta que el hombre venezolano que conducía un automóvil como Uber, terminó siendo insultado y hasta amenazado por una mujer que se negaba a pagarle el viaje solo por ser de Venezuela.

El celular del venezolano grabó la manera en la que la mujer le insultaba y a lo que el conductor le contestó: "No me tienes que decir 'venezolano de mierda' ni 'muerto de hambre' porque no te estoy robando, estoy trabajando".

Nuevo caso de xenofobia en Argentina es grabado en video.

Sin embargo, en el video se aprecia como un acompañante de la pasajera, saca de su billetera efectivo y se dispone a pagar, pero la mujer le dice que no lo haga hasta que el conductor de la plataforma de transporte elimine el video.

�� "Eres de Venezuela ����, eres un muerto de hambre"... Una mujer en Argentina ���� tomó un Uber �� y se negó a pagar su viaje al chofer venezolano pic.twitter.com/Z2KqxifDBA — Sumarium (@sumariumcom) August 15, 2019

Ya que el conductor del automóvil le dijo que todo esto que estás diciendo está documentado, ya que la mujer se la pasaba diciendo que era el chofer quien se estaba portando agresivo y la quería pegar, a lo que la mujer responde: “así es y él le recrimina por haberle dicho: "muerto de hambre".

"Y sí, sos un muerto de hambre, ¿de dónde venís? De Venezuela", corta la pasajera.

Cabe mencionar que este no es un caso aislado, ya que el informe de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, ha reportado un total de 70 mil 531 de venezolanos radicando en Argentina, por lo que se han dado varios casos con índole racista.

Y es que el movimiento migratorio de venezolanos, que huyen de su país de origen debido a la preocupante crisis económica que afecta al país suramericano, trajó consigo expresiones de xenofobia entre algunos habitantes de las naciones de acogida.