Muestran video del arresto a la actriz porno Stormy Daniels

La policía de Columbus, Ohio, ha dado a conocer imágenes del arresto de la actriz porno Stormy Daniels a comienzos de este mes en club de striptease, mientras continúan investigando por qué la esposaron. La actriz de 39 años, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, fue acusada de tocar a tres clientes, que eran detectives encubiertos, en el incidente en las primeras horas del 12 d julio, dijo la policía de Columbus, Ohio, en un comunicado. Su abogado Michael Avenatti describió los acercamientos como "no sexuales".

Registros judiciales online muestran que los tres cargos por delito menor por operar ilegalmente un negocio de orientación sexual vinculados a tocar conscientemente a un cliente fueron retirados.

Según la ley de Ohio, los clientes de clubes de nudistas y empleadas desnudas o semidesnudas no tienen permitido tocarse.

El fiscal de Columbus, Zach Klein, dijo que su despacho determinó ese mismo jueves que Daniels no cometió crímenes porque no realizaba presentaciones regulares en el club, como manda la ley, y confirmó que los cargos habían sido retirados. Klein dijo que su oficina no estaba involucrada en lo que llamó una "operación encubierta".

En el video, se produce una conmoción cuando las mujeres son detenidas fuera del club, pero Stormy Daniels, mantuvo la calma.

La actriz, vestida con una camiseta de manga larga, jeans y chanclas, no dijo casi nada mientras subía a la furgoneta de la policía, como se observa en el video.