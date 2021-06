Muertos por COVID-19 en Colombia rompen récord en 24 horas

En las últimas 24 horas se registró la cifra más alta de muertos por COVID-19 en Colombia, según señaló el Ministro de Salud de dicho país. Con este último reporte suma un total de 95 mil 192 decesos.

La cartera sanitaria recalcó que en días pasados se reportaron 507 muertos, pero pese a no haber tanta diferencia, no se rompía récord, por lo que las autoridades sanitarias no se mostraban alertadas.

En febrero, Colombia reportaba la cifra más baja de muertos por coronavirus con un total de 106 decesos, pero desde entonces los números comenzaron a subir, catalogando la situación como un rebrote.

El Gobierno dirigido por Iván Duque ha establecido medidas estrictas como toques de queda para evitar el contagio innecesario de gente y de esa manera, intentar frenar los contagios diarios para prevenir que más personas mueran por esta causa.

Muertes por COVID-19 en Colombia

En la última jornada se registraron 29 mil 998 casos nuevos, sumando un total de 3 millones 724 mil 705 contagios desde marzo, mes en el que llegó el virus SARS-CoV-2 a dicha nación.

Las autoridades señalan que la mayoría de esos casos se han registrado en Bogotá, después le sigue Antioquia y en tercer lugar, Cundinamarca.

Todo esto sería el resultado de la tercera ola de COVID-19 en el territorio colombiano e incluso, las autoridades ampliaron la campaña de vacunación para frenar el nivel de contagio.

Todos los mayores de 16 años podrán recibir su respectiva dosis inmunitaria contra el nuevo coronavirus.

¿Existe variante colombiana?

No hay variante colombiana de COVID-19

Es falso; pese a que circulan cepas extranjeras, no se ha reportado la existencia de una mutación originaria de Colombia, según afirmó la OPS.

Todo inició hace unos días cuando el viceconsejero de Salud Pública vinculó al país con una variante del COVID-19 en una rueda sobre el avance de la pandemia.

El número de muertos por COVID-19 en Colombia ha aumentado notablemente y las autoridades sanitarias están en alerta.

