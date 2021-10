Muertes por COVID-19 alcanzan los 5 millones en el mundo

El número de muertes por COVID-19 superó los 5 millones en todo el mundo a casi dos años del inicio de la pandemia, según informó Reuters en el recuento de presentado este sábado 2 de octubre.

De esta cifra, el 50 por ciento se registró durante el primer año, mientras que los otros 2.5 millones de decesos se registran en tan solo ocho meses, en su mayoría de este 2021 tras la llegada de la variante Delta.

Las personas no vacunas están siendo los más afectados, como en el caso de Estados Unidos, en donde cada vez más mujeres embarazadas mueren por COVID-19 por temor a reacciones al fármaco durante su gestación.

Muertes por COVID-19 en el mundo

En su mayoría, los decesos se registraron en cinco países.

En las últimas semanas se registró una media de 8 mil muertes diarias en todo el mundo, es decir, cerca de cinco muertes cada minuto. Los decesos se produjeron en Estados Unidos, Rusia, Brasil, México e India.

Según Our World in Data, más de la mitad del mundo aún no ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, situación que se ha visto reflejado en el aumento de contagios y decesos.

Sin embargo, durante la última semana se registró una disminución de decesos a medida que se desarrolla la campaña de vacunación en países pobres, impulsado por el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud.

Países con más muertes

América del Sur es la que tiene el mayor número de víctimas mortales del mundo, con un 21% de todas las muertes registradas, seguida de América del Norte y Europa del Este, según el análisis de Reuters al cual tuvo acceso La Verdad Noticias.

Hasta el corte del 1 de octubre, la cifra total de muertes por COVID-19 superó los casi 5 millones. De los cuales, más de la mitad se han registrado en solo cinco países: Estados Unidos (716.847), Brasil (596.800), India (448.372), México (277.505) y Rusia (208.142).

