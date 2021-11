Muertes globales por COVID-19 alcanzan los 5 millones ante avance de la pandemia

Más de 5 millones de personas han muerto por COVID-19 en menos de dos años, mientras el mundo continúa luchando contra la cepa delta altamente infecciosa del virus y observa nuevas mutaciones.

Se han registrado 5,000,425 muertes relacionadas con COVID-19 en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins el lunes temprano. En los EE. UU., 745,836 personas han muerto debido al COVID-19, lo que lo convierte en el país con el mayor número de muertes registradas.

La pandemia de coronavirus, que surgió por primera vez en China a fines de 2019, continúa cobrando un precio mortal en todo el mundo.

Se produce cuando muchos países levantan las restricciones pandémicas y ponen fin a los bloqueos que se impusieron, en diversos grados, a lo largo de 2020 en un intento por detener la propagación del virus.

Continúa a nivel mundial el combate al virus mientras la pandemia sigue avanzando.

El rápido desarrollo de las vacunas Covid, que están clínicamente probados para reducir en gran medida las infecciones graves, la hospitalización y la muerte por coronavirus, ha ayudado a reducir drásticamente el número de personas que mueren por Covid, particularmente en las naciones occidentales donde los programas de vacunación se encuentran en una etapa avanzada.

No obstante, ha habido una creciente preocupación en los últimos meses por un aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes a medida que se acerca el invierno, no solo entre los no vacunados, que tienen un riesgo mucho mayor de complicaciones graves por Covid, sino también entre los ancianos (que se encontraban entre los primero en ser vacunado) ya que la inmunidad a la vacuna disminuye con el tiempo.

Casos y muertes por COVID-19 aumentando lentamente

El número total de casos y muertes de COVID-19 está aumentando en todo el mundo, aunque a un ritmo más lento que en períodos anteriores de la pandemia.

Durante la semana del 18 al 24 de octubre, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de casos y muertes semanales de Covid había aumentado ligeramente con respecto a la semana anterior, con más de 2.9 millones de casos nuevos y más de 49,000 nuevas muertes, un 4% y un 5%. aumentar respectivamente.

Europa representó más de la mitad (57%) de los nuevos casos semanales mundiales y fue la única región que notificó un mayor número de casos que en la semana anterior.

Otras regiones informaron disminuciones en el número de nuevos casos en comparación con la semana anterior. La mayor disminución de casos nuevos se registró en la Región de África (21%), seguida de la Región del Pacífico Occidental (17%).

El mayor número de casos nuevos se informó en los EE. UU. (Con 512,956 casos nuevos, aunque esto representó una disminución del 12% con respecto a la semana anterior), el Reino Unido (que informó 330,465 nuevos casos; un aumento del 16%) y Rusia, donde Moscú tendrá estrictas medidas de confinamiento ante incremento de contagios, que informó 248,956 nuevos casos; un aumento del 15% con respecto a la semana anterior.

Delta plus

El virus COVID-19 ha pasado por varias mutaciones importantes que han provocado que se propague más rápido, provocando nuevas oleadas de infecciones en los EE. UU., Europa y Asia.

Dos mutaciones, ahora denominadas variantes alfa y delta, han pasado a ser dominantes a nivel mundial. Actualmente se está evaluando una nueva mutación de la variante delta para ver si podría hacer que el virus sea aún más infeccioso.

Esta variante denominada "delta plus" se informa en un número cada vez mayor de países, incluidos EE. UU., Reino Unido y Australia.

La semana pasada, la OMS dijo que estaba siguiendo de cerca la subvariante delta, conocida formalmente AY.4.2, y que hasta ahora se había informado en 42 países.

“Se ha observado un aumento en las presentaciones de secuencias AY.4.2 desde julio”, dijo la Organización Mundial de la Salud en su última actualización epidemiológica semanal.

La mayoría de los casos derivados de la variante AY.4.2 se han detectado en el Reino Unido, y su frecuencia está aumentando, dijo.

“Se ha observado un aumento gradual en la contribución proporcional de AY.4.2 [en el Reino Unido]; lo que representa aproximadamente el 5,9% de los casos totales de Delta notificados en la semana que comenzó el 3 de octubre de 2021 ”, dijo la OMS.

Dijo que se están realizando estudios epidemiológicos y de laboratorio para evaluar si AY.4.2 hace que el virus sea más transmisible o que los anticuerpos contra el virus sean menos efectivos.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes del combate al virus en el mundo como que científicos buscan personas en el mundo que no se hayan contagiado de COVID-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.