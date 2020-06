Muerte de George Floyd genera manifestación de BRUJAS en Estados Unidos

En la era de The Chilling Adventures Of Sabrina, es más probable que la palabra bruja evoque pensamientos de diademas y faldas elegantes que el sombrero negro puntiagudo y la piel verde de Elfaba de Wicked. Por lo tanto, no debería sorprender que las brujas tengan una presencia próspera en la plataforma de redes sociales favorita de todos, TikTok.

En este momento, se están uniendo para usar sus “poderes” para ayudar a proteger el movimiento Black Lives Matter, que comienza durante la luna llena de esta noche.

Las lunas llenas tienen un significado especial para las brujas, ya que introducen una energía potente, una que hace que las manifestaciones de las brujas sean más poderosas o efectivas. La luna llena de fresas es especialmente intensa, ya que también crea un eclipse lunar en Sagitario.

Las brujas se están preparando para usar esto como una oportunidad para lanzar hechizos protectores para quienes protestan por el asesinato de George Floyd, Breonna Taylor y los innumerables hombres y mujeres negros que mueren a manos de la policía, debido a un sistema sistémico profundamente arraigado y protegido. racismo.

Brujas en redes sociales se manifiestan tras la muerte de George Floyd.

¿Como surgió manifestación de brujas?

Es difícil decir exactamente cómo surgió la decisión de unir fuerzas para esta protesta virtual de brujas. Pero está sucediendo. Los videos etiquetados #WitchesForBLM en TikTok se han visto más de 8.7 millones de veces.

"Esta es la primera vez que las brujas modernas se unen universalmente de todo el mundo para hacer el trabajo", explica GeminiMoon, de 29 años, una bruja practicante.

“Las brujas o practicantes están usando su poder para ayudar a sanar y proteger a las personas de color, o cualquier persona afectada. Algunas brujas también están aprovechando esta gran energía para hechizar a los opresores ”, dice GeminiMoon.

Pero en caso de que estés planeando buscar libros de hechizos en Amazon, una advertencia: los maleficios son mucho más difíciles de realizar que los hechizos de protección. Como tal, las brujas de TikTok están advirtiendo a las "brujas principiantes" que centren su energía en la última.

Todas las brujas practican de manera diferente. Algunos pueden manifestar sus intenciones usando velas o hierbas; otros trabajan con dioses y diosas; y aún otros se adhieren a elementos naturales. Sin importar la media o el modo, sin embargo, #WitchesForBLM se unen para servir y proteger.

"La forma en que entiendo la magia, es un modo de crear un cambio", dijo previamente a Catherine Tosenberge, profesora asociada de literatura inglesa y estudios culturales en la Universidad de Winnipeg que se especializa en folklore. "Se practica tradicionalmente por personas que no tienen acceso a otras formas de poder", dijo. "Ha sido una forma de protegerse en un mundo donde todas las instituciones oficiales están configuradas para perseguirlo".

Visto desde esa perspectiva, no es tan sorprendente que las brujas practicantes sientan una conexión con el movimiento Black Lives Matter. “Las brujas, desde el principio de los tiempos, han trabajado con la gente. Si vemos cosas que están fuera de balance, hacemos nuestro mejor esfuerzo para manifestar ese balance nuevamente”, agrega GeminiMoon.

A otras personas que no tienen “poderes de bruja”, se les recomendó otras formas de poder: dinero para donar a causas relevantes, la capacidad de unirse a las protestas, el tiempo y los medios para enviar correos electrónicos o llamar a los congresistas y exigir el cambio.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los cuatro policías acusados por la muerte de George Floyd

"Algunas personas optan por creer en nuestro oficio y otras no. Pero al final del día todos somos humanos y solo queremos sobrevivir en este mundo ”, dice GeminiMoon. "Y viendo cómo se maltrata a las personas, haremos todo lo posible para ayudar a poner fin al racismo que está incrustado en nuestra cultura, con nuestra sin magia".