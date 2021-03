Mueren más de 30 personas tras chocar dos trenes en Egipto

Al menos 32 personas murieron y 84 resultaron heridas después de que dos trenes chocaran en Egipto este viernes 26 de marzo, según declaraciones del gobierno.

Treinta y seis ambulancias fueron enviadas de inmediato al incidente en el distrito de Tahta, en la gobernación de Sohag, en el Alto Egipto, y transportaron a los muertos y heridos a cuatro hospitales, dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Khaled Megahed.

Las imágenes de la escena mostraban multitudes de personas reunidas alrededor de los restos retorcidos de los trenes.

La autoridad ferroviaria de Egipto dijo que el accidente fue causado por un individuo desconocido que aplicó los frenos de emergencia en el primer tren que posteriormente fue golpeado por el tren de atrás, causando el descarrilamiento de dos vagones, dijo la autoridad ferroviaria de Egipto en un comunicado.

Las autoridades indicaron que a las 11:42 am hora local (5:42 am ET) un tren que se dirigía de Asuán a El Cairo chocó contra la parte trasera de otro tren que se dirigía de Luxor a Alejandría, que estaba atascado en la vía férrea después de que se activó un freno de emergencia.

El accidente de tren dejó 32 personas muertas en Egipto

"Los trenes chocaron mientras circulaban a velocidades no muy altas, lo que provocó la destrucción de dos vagones y el vuelco de un tercero", dijo a Reuters una fuente de seguridad.

El presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, dijo que "quien haya causado el accidente del tren de Sohag recibirá la sanción disuasoria".

El primer ministro Mostafa Madbouly agregó que "no se tolerará ningún error o negligencia, y el perpetrador será responsable del accidente".

La historia de Egipto de accidentes de tren mortales

Egipto tiene un historial de accidentes de trenes causados por equipos mal mantenidos y mala gestión. Las cifras oficiales registraron 1.793 accidentes de tren en 2017.

Uno de esos accidentes dejó 43 muertos cuando dos trenes chocaron cerca de la ciudad portuaria mediterránea de Alejandría .

Más de 300 personas murieron en el accidente de tren más mortífero de Egipto cuando un tren a alta velocidad se incendió en 2003.

Hace dos años, al menos 25 personas murieron y decenas resultaron heridas en un incendio en la estación Ramsés en el centro de El Cairo, la más transitada del país, luego de que un tren chocara con la plataforma, provocando la explosión de su tanque de combustible.

En 2018, el presidente Abdel-Fattah el-Sissi dijo que el gobierno necesitaba alrededor de 250 mil millones de libras egipcias (14,1 mil millones de dólares) para actualizar el deteriorado sistema ferroviario del país.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.