Mueren dos niños arrollados por un tren cuando intentaban salvar un perro

Un hecho fatal se produjo el pasado viernes 14 de mayo en Buenos Aires, Argentina: dos niños, de 7 y 11 años de edad, fueron arrollados por un tren mientras intentaban rescatar a un perrito que se había atascado en las vías.



El hecho, que ocurrió entre las estaciones de Sol y Verde y Derqui en la localidad José C Paz, resultó con la muerte de ambos infantes y del perro al que querían salvar.

De acuerdo con los reportes internacionales, algunos habitantes de la zona comentaron que los niños, de los que no se han revelado los nombres, se encontraban jugando con su mascota cerca a las vías férreas. En un momento, el perrito se alejó y quedó atorado en el paso del tren, por lo que los pequeños decidieron ayudarlo a soltarse.

Sin embargo, no lograron hacerlo con la suficiente rapidez y el tren, que se desplazaba a gran velocidad, tampoco alcanzó a frenar antes de impactarlos, ocasionándoles la muerte instantánea a los tres involucrados.

Por el momento no se han revelado la relación que tenían las dos víctimas ni los pronunciamientos de sus familiares.

Servicio de tren detenido para realizar levantamiento de cuerpos

Otra imprudencia más sobre rieles esta vez en José C Paz. Un colectivo paso y quedó sobre las vías, el siguiente le espacio para que cruzara y quedó de costado. De milagro el tren no lo arrollo. #trenes pic.twitter.com/TLtui4V9T2 — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) April 12, 2022

Por su parte, el servicio de la línea San Martín tuvo que ser detenido por horas para la realización de los trabajos forenses, por lo que atravesó por demoras y cancelaciones durante la noche del viernes. Una vez se hicieron los levantamientos correspondientes, este pudo ser restablecido con éxito.



El accidente se produjo en medio de las reparaciones y reformas que se están llevando a cabo en varios tramos de las vías.

Accidentes con trenes, un caso reiterativo

Los infantes estaban jugando con el can cuando este quedó atrapado en las vías.

Este trágico hecho no ha sido el único que ha involucrado trenes en Argentina. De acuerdo a ‘Crónica’, un diario del país latinoamericano, una familia que se desplazaba en su vehículo fue arrollada por un ferrocarril en Sarmiento en la localidad de Merlo.



No obstante, en esa ocasión el golpe no fue mortal y ninguno de los integrantes del vehículo salió herido de gravedad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!