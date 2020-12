Muere una niña de 11 años después de comer galletas hechas con pez globo

Medios locales dieron a conocer que una niña de 11 años que se encontraba de vacaciones con su familia en Buleleng, en el norte de Bali, ha fallecido después de ingerir galletas elaboradas con pez globo, tal hecho ha puesto en alerta a varias personas que consumen de este pez en la localidad.

De acuerdo a los últimos reportes, el incidente ocurrió hace unos días cuando la menor acudió de visita a la casa de unos familiares. Allí los padres de su prima les dieron de comer tanto a la víctima como a la otra niña, de cinco años de edad, galletas saladas que contenían este pescado.

El pez globo era venenoso

El incidente ocurrió en Buleleng, en el norte de Bali.

La policía mencionó a medios locales que cuando llegó a su casa, ambas comieron galletas hechas con pez globo que estaban dentro de un recipiente. Una hora después, las dos niñas comenzaron a mostrar síntomas, se sintieron mareadas y débiles por lo que fueron trasladadas al Hospital Público de Buleleng donde las ingresaron en cuidado intensivos.

Posteriormente, la menor de 11 años moría horas después de llegar al centro sanitario. Mientras tanto, la otra pequeña de cinco años pudo reaccionar al tratamiento y su pronóstico fue favorable ante la mortalidad del pez globo.

Las autoridades creen que la menor pudo haber fallecido debido al veneno que tienen este tipo de pescados, llamado tetrodotoxina, para el que todavía no existe ningún antídoto. Pese a que su familia también comió las mismas galletas ese día, pero no tenían síntomas. Los niños pueden haber comido las partes que todavía tenían veneno, desafortunadamente la pequeña no pudo aguantar.

