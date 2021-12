Muere mujer en Los Angeles tras ser atacada por sus cuatro perros

Una mujer fue violentamente asesinada por sus propios perros en la ciudad de Los Angeles, cuando intentó entrar a su casa por su ventana, siendo aparentemente desconocida por los canes, los cuales le causaron heridas mortales e hirieron levemente al hijo de seis años de la fallecida.

De acuerdo a informes de las autoridades, la mujer falleció el pasado martes 28 de diciembre, cuando decidió entrar a su casa por la ventana de su patio, pues olvidó las llaves y no había nadie más, sin embargo al ingresar sus perros la atacaron.

Aparentemente la mujer no estaba muy familiarizada con los perros, motivo por el cual estos al ver a un potencial intruso entrar a su casa, atacaron sin dudarlo, causándole a la mujer graves heridas en un brazo y en la cabeza que terminaron por quitarle la vida, siendo así brutalmente asesinada por las mascotas.

El incidente tuvo lugar en El Valle de San Gabriel alrededor de las cinco de la tarde del martes 28 de diciembre, cuando la mujer quien vivía con su cuñada, olvidó sus llaves e intentó ingresar al domicilio por la ventana, donde al percatarse de esto, los perros la atacaron.

Aparentemente el hijo de la mujer también sufrió heridas aunque no fueron de gravedad, debido a que los perros si estaban familiarizados con el menor y decidieron no atacarlo mortalmente, sin embargo su madre no corrió con la misma suerte y su cuerpo quedó tendido en el suelo, siendo resguardada por los mismos perros que le quitaron la vida.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, el departamento de policía de Los Angeles tuvo que usar mangueras de presión para retirar a los perros del cuerpo de la víctima, quien fue trasladada al hospital de emergencia, donde lamentablemente falleció debido a las heridas que presentaba.

Por otro lado, los elementos de seguridad no revelaron la identidad de la mujer ni la raza de los perros, los cuales fueron puestos en cuarentena por el departamento de cuidado y control de animales, y no se sabe si serán sacrificados, ya que simplemente respondieron a una posible amenaza y no estaban realmente familiarizados con la víctima.

