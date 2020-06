Muere la última hermana de John F. Kennedy a los 92 años

Jean Kennedy Smith, diplomática y hermana menor del presidente John F. Kennedy, murió el miércoles en su casa de Manhattan a la edad de 92 años, así lo confirmó su hija Kym quien agregó: "Ella vivió una vida increíble". La causa de la muerte de Smith sigue sin estar clara.

Smith fue la octava de nueve hijos nacidos de Joseph P. y Rose Kennedy, y fue la última sobreviviente. Trágicamente sobrevivió a varios de los otros por décadas, sus hermanos incluyeron al hermano mayor Joseph Kennedy Jr., asesinado en acción durante la Segunda Guerra Mundial; Kathleen "Kick" Kennedy, quien murió en un accidente aéreo de 1948; el presidente, asesinado en 1963; y el senador Robert F. Kennedy, asesinado en 1968.

El senador Edward Kennedy, quien era el más joven de los hermanos Kennedy, murió de cáncer cerebral en agosto de 2009, el mismo mes en que murió su hermana Eunice Kennedy Shriver.

John F. Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas.

Smith, quien se casó con el asesor financiero de la familia Kennedy y el futuro jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Edward Smith en 1956, fue vista durante gran parte de su vida como una hermana tranquila que rechazó los reflectores. En su libro de memorias "The Nine of Us", publicado en 2016, escribió que durante la mayor parte del tiempo su infancia parecía "excepcional".

"Es difícil para mí comprender completamente que estaba creciendo con hermanos que eventualmente ocupan las oficinas más altas de nuestra nación, incluido el presidente de los Estados Unidos", explicó. “En ese momento, eran simplemente mis compañeros de juego. Eran la fuente de mi diversión y los objetos de mi admiración".

Aunque nunca se postuló para un cargo, hizo campaña por sus hermanos, viajando por el país para el entonces Sen. John F. Kennedy mientras buscaba la presidencia en 1960. En 1963, ella intervino para una Jacqueline Kennedy que viajaba y organizó una cena de estado para el presidente de Irlanda.

Siembre en 1963, acompañó a su hermano, el primer presidente católico irlandés, en su famosa visita a Irlanda, su bisabuelo, Patrick Kennedy, era de Dunganstown en el condado de Wexford en el sureste de Irlanda.

Tres décadas después, fue nombrada embajadora en Irlanda por el presidente Bill Clinton, quien la llamó "tan irlandesa como puede ser un estadounidense", fundó un programa de educación artística que apoya a artistas con discapacidades físicas o mentales.

Smith, cuyo esposo murió en 1990, le sobreviven sus cuatro hijos: Kym, 47, William, 59, Amanda, 53 y Stephen Jr., 62.