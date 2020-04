Muere en Michigan, niña de 5 años por inflamación cerebral a causa del Covid-19

La hija de 5 años de dos socorristas murió en Michigan, Estados Unidos, después de que una infección por coronavirus Covid-19 la dejó con muerte cerebral en un ventilador, informó su familia.

Se trata de la pequeña Skylar Herbert, quien se quejó por primera vez hace un mes por fuertes dolores de cabeza, relacionados al COVID-19 causando una forma de meningitis que provocó inflamación de su cerebro, dijeron sus padres al Detroit News.

"Decidimos sacarla del ventilador hoy porque su mejoría se había detenido, los médicos nos dijeron que era posible que tuviera muerte cerebral", dijo su madre, LaVondria Herbert, al periódico el domingo.

"Básicamente sabíamos que no volvería con nosotros", declaró la madre de 46 años, policía de Detroit.

Skylar inicialmente había dado positivo por faringitis estreptocócica el 23 de marzo, y su pediatra la envió a su casa con antibióticos. Pero sus padres la llevaron a la sala de emergencias después de que se quedó despierta "llorando toda la noche y diciendo que el dolor de cabeza no se iría", recordó su madre.

Los padres de la menor no saben cómo contrajo el coronavirus pues nunca salió de casa.

Le hicieron la prueba de COVID-19 en Beaumont Royal Oak, que dio positivo al día siguiente. La familia regresó esta vez porque el padre de Skylar, el bombero de Detroit Ebbie Herbert, mostró síntomas del virus. La niña tuvo una convulsión mientras su padre estaba siendo examinado, y las pruebas más tarde revelaron meningitis.

Skylar se infectó de Covid-19 sin salir de casa

Sus padres le dijeron a Detroit News que no saben cómo se infectó porque se había quedado en casa durante semanas y no tenía afecciones preexistentes. Dicen que la prueba de su padre no fue concluyente a pesar de sus síntomas.

Skylar es el primer niño que murió del contagio en Michigan, Estados Unidos, según el periódico.

"La pérdida de un hijo, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, es una tragedia", dijo al periódico un portavoz de Beaumont Health.