Muere el senador republicano de EU, John McCain

Tras un año de luchar contra cáncer cerebral agresivo, el senador republicano de Arizona, John McCain, murió a los 81 años de edad.

El viernes por la tarde su familia dio a conocer a medios de comunicación que el funcionario estadounidense decidió abandonar el tratamiento médico del cáncer cerebral agresivo.

“John superó las expectativas de supervivencia", dijo la familia y agregó que la progresión de la enfermedad y la edad de McCain, quien tiene 81 años, lo habían llevado a detener el tratamiento de un "glioblastoma agresivo"; con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha decidido discontinuar el tratamiento médico", añadió la familia.

La Clínica Mayo de Phoenix explicó entonces que el tipo de cáncer era un glioblastoma, asociado con un coágulo que le habían eliminado en el mismo centro.

Política

En 2000, McCain luchó con el presidente George W. Bush por la nominación de su agrupación en las primarias; estuvo a punto de ganarle.

En 2008 consiguió la nominación para luchar por la presidencia; Pero perdió las elecciones presidenciales contra el presidente demócrata Barack Obama.

Todavía así, en la última etapa de su carrera política destacó su pelea con Donald Trump, cuando en 2015 dejó boquiabiertos a los líderes republicanos y el resto del país al criticar a McCain por su captura en la Guerra de Vietnam.

Trump replicó que el senador "no era un héroe de guerra" y habló de los cinco años y medio de McCain como prisionero de los norvietnamitas al decir: "Me gusta la gente que no fue capturada".

Días después de ser intervenido en el cerebro de urgencia en julio de 2017, McCain volvió al Senado para votar en contra del deseo de Trump desmantelar el "ObamaCare", la reforma sanitaria del presidente Barack Obama. Trump estalló furioso. McCain ofreció en el Senado uno de los mejores discursos de su carrera.