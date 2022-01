Muere el millonario asesino serial Robert Durst

Robert Durst, millonario neoyorquino sentenciado por el asesinato de su mejor amiga, murió en prisión a los 78 años de edad, informaron este lunes medios internacionales.

Durst murió de causas naturales este lunes en un hospital al exterior de la prisión de California, donde cumplía una cadena perpetua, informó el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Estados Unidos.

Durst fue declarado culpable en septiembre de dispararle a Susan Berman a quemarropa en su casa de Los Ángeles en el año 2000. Fue arrestado en septiembre de ese año y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional el 14 de octubre de 2021.

Murió de un paro cardíaco

Durst fue condenado por un asesinato, aunque se sospecha que llevó a cabo otros dos.

El abogado de Durst confirmó la muerte del millonario a ABC News, y detalló que su anciano cliente murió de un paro cardíaco derivado de numerosos problemas de salud mientras estaba hospitalizado en Stockton, California.

Durst también fue acusado en noviembre de 2021 por la desaparición en 1982 de su esposa Kathleen McCormack Durst. Durst había sido sospechoso de su desaparición durante años y acusado públicamente por la familia de McCormack, pero había evadido los cargos hasta entonces.

Aunque admitió haber actuado violentamente con su esposa la noche de su desaparición, no llegó a admitir los cargos de asesinato. El cuerpo de McCormack nunca fue encontrado.

Nacido en 1943 en Manhattan en la familia del desarrollador de bienes raíces Seymour Durst, Durst fue la segunda generación en dirigir la compañía de bienes raíces de su familia y supervisó las torres de la familia en toda la ciudad de Nueva York.

Documental The Jinx con Robert Durst

Se cree que Durst mató a su mejor amiga para que no declarara en el caso de la desaparición de su esposa.

El misterio alrededor de la desaparición de su esposa fue llevado a la televisión a través de la serie documental de HBO The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst, de 2015, en el que fue captado diciendo “¿Qué demonios hice? Los maté a todos, por su puesto”.

Uno de los episodios del documental retrató otro episodio sangriento en la vida del acaudalado prisionero: el asesinato de uno de sus vecinos, a quien descuartizó y tiró al mar.

Las imágenes del documental terminaron siendo utilizadas durante el juicio, que comenzó en la primavera de 2020 antes de tomar un largo descanso debido a la pandemia de coronavirus antes de que Durst fuera declarado culpable en octubre.

La muerte de Robert Durst a los 78 años significa que nunca tendrá que ser juzgado por la desaparición de su esposa, quien fue vista por última vez hace casi 30 años. La Verdad Noticias.

