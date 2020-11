Muere el ASESINO SERIAL Peter Sutcliffe, el “Destripador de Yorkshire”, de Covid

Peter Sutcliffe, el asesino en serie conocido como el Destripador de Yorkshire, murió mientras era tratado por coronavirus (Covid-19) en el Hospital Universitario de North Durham, a tres millas de HMP Frankland, donde cumplía condena por asesinar a 13 mujeres.

El "Destripador de Yorkshire" Peter Sutcliffe murió a los 74 años. Se dice que al asesino en serie le fallaron los pulmones y fue declarado muerto poco después de la 1 de la madrugada sin visitas al lado de la cama del hospital debido a las estrictas reglas de Covid-19.

Sutcliffe, quien murió sin siquiera pedir disculpas a las familias de sus víctimas, se había negado a recibir tratamiento para el Covid-19 en el hospital que se encuentra a tres millas de la cárcel de máxima seguridad de Frankland, donde estaba preso.

Hace dos semanas, el monstruo fue tratado en el mismo hospital tras sufrir un presunto infarto. Regresó a prisión, pero lo llevaron al hospital después de desarrollar coronavirus.

Sutcliffe utilizó martillos y destornilladores para asesinar a 13 mujeres de todos los ámbitos de la vida durante las décadas de 1970 y 1980. También se sabe que atacó al menos a otras nueve mujeres antes de su arresto en 1981.

El asesino serial Peter Sutcliffe asesinó a más de 13 mujeres en Reino Unido

Familiares de las víctimas tranquilos tras la muerte del asesino serial

Richard McCann, el hijo de la primera víctima reconocida de Sutcliffe, Wilma McCann, dijo que la muerte del asesino serial le había traído un cierre, y Sutcliffe pasará a ser alguien "en la misma liga, supongo, que alguien como Hitler".

Un familiar de una víctima dijo que la pandemia de Covid-19 había producido "al menos un final feliz" con la muerte de uno de los asesinos en masa más notorios del Reino Unido.

McCann, cuya madre fue asesinada hace 45 años en campos de juego a pocos metros de su casa en Chapeltown, Leeds, le dijo a BBC Breakfast: "Me sorprende cómo me siento esta mañana. Me da cierto grado de cierre".

"Cada vez que escuchamos una noticia sobre él, y a menudo se muestra la foto de mi madre, es solo otro recordatorio de lo que hizo".

"Un aspecto positivo de esto es que escucharemos mucho menos sobre él y no más recordatorios de lo que sucedió hace tantos años" dijo el familiar de una de las víctimas. Dijo que muchas de las familias y los hijos supervivientes de las víctimas pueden estar "contentos de que se haya ido", pero "lamento saber que falleció".

"No es algo que pudiera haber dicho en el pasado cuando estaba consumido por la ira", agregó. "Ciertamente no estoy celebrando".

En una entrevista separada, McCann, que tenía cinco años en octubre de 1975 cuando su madre fue golpeada con un martillo y apuñalada 15 veces, dijo a Sky News: "(Sutcliffe) arruinó tantas vidas.

“Será una de esas figuras del siglo XX en la misma liga, supongo, que alguien como Hitler".

El asesino serial mató a sus víctimas en las décadas de 1970 y 1980

"Nunca fue solo una pelea de borrachos, él salió con herramientas e implementos y asesinó a personas una y otra y otra y otra vez".

McCann reveló que había estado en contacto con uno de los hermanos de Sutcliffe, Carl. Le dijo a BBC Breakfast: "Se acercó a mí con compasión y yo sentí lo mismo. Sé que obviamente hizo algunas cosas horrendas, pero todavía era su hermano, así que sentí que quería llamarlo".

McCann dijo que quedó aterrorizado después de la muerte de su madre y cuando Sutcliffe mató a Jayne MacDonald, que también vivía en su calle.

Dijo: "Estaba convencido de niño, sin haber tenido ninguna terapia de ninguna descripción, que él estaba ahí fuera y que me iba a matar".

Añadió: "Realmente me afectó. Me avergoncé de estar asociado con Sutcliffe y todos sus crímenes y, posiblemente, por la forma en que mucha gente en la sociedad miraba hacia abajo, y la policía y algunos medios de comunicación, describiendo algunas de las mujeres como inocentes y algunas no tan inocentes".

"Lamento insistir en esto, pero he tenido que vivir con esa vergüenza durante todos estos años. Solo hay una persona que debería haber sentido alguna vergüenza, aunque dudo que lo haya hecho, y ese fue Peter Sutcliffe".

Hizo un llamamiento a la policía de West Yorkshire para que se disculpara formalmente por la forma en que los agentes describieron a su madre y otras víctimas de Peter Sutcliffe en la década de 1970.

Dijo que quería que la fuerza "de una vez por todas" "se disculpara con las familias, que todavía están cerca, por la forma en que describieron a algunas de las mujeres como 'inocentes', infiriendo que algunas no eran inocentes, incluida mi madre.

"Los invitaría a hacer esa disculpa, eran inocentes"

McCann agregó: "Quiero que la recuerden como la madre de cuatro hijos, la hija de sus padres. Era una mujer de familia que, sin tener la culpa, estaba pasando por la adversidad y tomó algunas malas decisiones, algunas decisiones arriesgadas. Pagó esas decisiones con su vida".

Un hijo de una de las víctimas de Sutcliffe, que no fue identificado, le dijo al Sun: "Buen viaje. ¿Quién hubiera pensado que el coronavirus podría producir al menos un final feliz?"

Más tarde, el jefe de policía de West Yorkshire, John Robins, pidió disculpas a los familiares de las víctimas de Sutcliffe por "el lenguaje, el tono y la terminología utilizados por los oficiales superiores en ese momento".

Una de las víctimas supervivientes del Destripador de Yorkshire dijo que todavía sufría los efectos de su ataque en Leeds en mayo de 1976, 44 años después.

Marcella Claxton le dijo a Sky News: Tengo que vivir con mis heridas, 54 puntos en mi cabeza, atrás y adelante, además perdí un bebé, tenía cuatro meses de embarazo. Todavía tengo dolores de cabeza, mareos y desmayos ".

John Apter, presidente de la Federación de Policía, instó a la gente a recordar a las víctimas de Sutcliffe.

Él tuiteó: "Muchas noticias de última hora sobre la muerte del asesino convicto Peter Sutcliffe. Entiendo por qué esta es una noticia digna, pero mi petición a los medios es que muestremos los rostros de los que mató, no de él. Las 13 mujeres que asesinó y los 7 que sobrevivieron a sus brutales ataques están en mis pensamientos".

La muerte de Sutcliffe fue confirmada por el Servicio de Prisiones. Un portavoz dijo: "El prisionero de HMP Frankland Peter Coonan (nacido en Sutcliffe) murió en el hospital el 13 de noviembre. Se informó al Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional".

Se cree que pasó sus últimos momentos solo debido a las restricciones de Covid-19 en el hospital. Anteriormente había firmado formularios de 'no resucitación'.

Una fuente le dijo al Sun: "No se derramaron lágrimas. Su muerte fue tan lamentable como la vil vida que había vivido".

Sutcliffe, que cumplía una condena de por vida, había dado positivo por Covid-19 y padecía problemas de salud subyacentes. Su salud se había estado deteriorando durante meses.

Se entiende que padecía una variedad de afecciones que incluían problemas cardíacos, diabetes y obesidad. Estaba casi ciego de un ojo y sufrió desprendimiento de retina en el otro tras ser atacado tras las rejas.

La semana pasada, les dijo a sus amigos que tenía "dificultad para respirar" y "apenas podía dormir". Sutcliffe estaba "aterrorizado" por el Covid-19 y se había negado a recibir visitas de la prisión durante la pandemia.

"Mi vista está empeorando, me encuentro con gente, he estado completamente ciego de un ojo durante 20 años y el otro se está deteriorando a un ritmo bastante antiguo" le dijo a un amigo.

Se afirmó que Sutcliffe, se convirtió en testigo de Jehová mientras estaba encarcelado, incluso había dicho que creía que iría al cielo.

