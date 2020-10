Muere a los 38 años el príncipe Azim, hijo del polémico Sultán de Brunéi

Se dio a conocer que el príncipe Haji 'Abdul' Azim de Brunéi murió este sábado a los 38 año, según confirmó la emisora estatal Radio Televisión Brunéi. Aunque el Palacio principal no ha dado detalles de la causa de su muerte, algunos medios como The Star informan que se ha producido en medio de una larga lucha contra el cáncer que, tras varias intervenciones, no ha logrado ganar.

Según la información, proporcionada por una fuente cercana a la familia, el país estará de luto durante siete días en el que se supone que todos deben vestirse de blanco. El hijo del multimillonario Sultán de Brunéi, Muda Hassanal Bolkiah, tenía once hermanos y era el cuarto en la línea de sucesión al Trono.

Cabe recordar que el príncipe Azim tenía once hermanos y era el cuarto en la línea de sucesoria de este sultanato asiático regido desde hace 53 años por Hassanal Bolkiah que, a los 74 años es el monarca que más tiempo lleva en el trono por detrás de Isabel II de Inglaterra.

Su madre es la segunda esposa del sultán, una azafata de la línea Royal Brunei Airlines que se convirtió en princesa al casarse en 1981. Se divorciaron tras 22 años de matrimonio y cuatro hijos en común, siendo Azim el mayor de todos.

Se trataba de uno de los príncipes de Brunéi más conocidos, junto con su hermano pequeño Mateen que,con 29 años es todo un influencer. Haji 'Abdul' Azim se formó en Reino Unido en Leighton Park School y en Oxford Brookes University. El cine es una de sus grandes pasiones y llegó a producir en 2014 la película You are not you, que narra la lucha de una mujer contra la enfermedad de Lou Gehrig, y Dark Place.

