Muere Cirsten Weldon de Covid-19, famosa antivacunas y seguidora de QAnon

Cirsten Weldon, estaba al favor de movimientos antivacunas

Se dio a conocer que Cirsten Weldon, famosa líder antivacunas y parte del movimiento QAnon, falleció a causa del Covid-19, en un hospital de California, donde se negó a recibir tratamiento en contra de la enfermedad.

Era conocida en redes sociales como 'CirstenW' y se caracterizaba por transmitir información en contra de las vacunas, especialmente en la de Covid-19.

De acuerdo al sitio SFGATE, la líder antivacunas, publicó un video donde se le ve acosando a personas en la fila para vacunarse contra el covid.

"¡Las vacunas matan, no se las pongan!", grita. “Así de crédulos son éstos idiotas. Todos están recibiendo vacunas”, reportó el diario.

¿Qué es QAnon?

Cirsten Weldon, acosó a las personas que acudían a vacunarse

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que en el año 2021 Twitter suspendió más de 70.000 cuentas con contenido sobre QAnon, mismo del que Cirsten Weldon formaba parte, esto al ser considerado como contenido peligroso para la sociedad y ante el asalto al capitolio.

Weldon era conocida como 'influencer' de QAnon y aseguraba que Donald Trump sigue siendo el presidente "legítimo".

Transmite en redes sociales, para dar su opinión sobre las vacunas y el movimiento. Su último video fue publicado el 28 de diciembre.

En su última transmisión Weldon estaba tosiendo y dijo a sus seguidores que se sentía "agotada" y "débil".

"Buenos días, patriotas, no pensé que lo lograría. Lo siento. Estoy agotada y muy, muy débil. No tengo fuerzas. No he comido en cuatro días", dijo.

Antivacunas

Autoridades hablan de la importancia de la vacuna contra Covid-19

El 31 de diciembre, la famosa antivacunas Cirsten Weldon publicó una foto donde se le vio usando una máscara de oxígeno.

"Estuve dos días en el hospital por neumonía bacteriana. Ellos me hicieron la prueba covid y rechacé el tratamiento con Remdesivir del doctor Fauci”.

Según se ha dado a conocer el término "neumonía bacteriana" es una término utilizado en círculos antivacunas para explicar una hospitalización por covid-19 sin admitir que contrajeron el virus.

Ante la muerte de Cirsten Weldon, seguidores del movimiento QAnon , han amenazado con tomar represalias en contra del personal de salud que atendió a la mujer.

