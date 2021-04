Moscú promete respuesta de “ojo por ojo” ante cualquier sanción de EE.UU.

En días recientes, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones del sector financiero y bancario contra Moscú, al mismo tiempo que expulsó simultáneamente a 10 diplomáticos de la misión de Rusia en Washington. Ante la situación, las autoridades rusas respondieron este lunes.

Rusia anunció este 19 de abril que cualquier restricción impuesta por la administración del gobierno de Joe Biden provocará una respuesta en especie de Moscú. Situación por la cual resaltaron tomarán represalias.

"No somos el lado que inició este intercambio de sanciones [entre nosotros]. Sabes que esta es la táctica favorita de los Estados Unidos. No estamos de acuerdo con ella, no la aceptamos. Pero el principio de reciprocidad es un absoluto constante para nosotros", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Asimismo, agregó que Moscú tomará represalias cada vez que Estados Unidos introduzca una nueva ronda de sanciones contra Rusia.

Indiferencias entre Moscú y Estados Unidos

Estados Unidos anunció nuevas sanciones del sector financiero y bancario contra Moscú.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Rusia impuso sanciones contra Washington en respuesta a las restricciones anunciadas por la administración Joe Biden el 15 de abril. En tanto, Estados Unidos introdujo sanciones contra varias empresas y particulares, acusándolos de enlaces a los SolarWinds Hack and supuesta intromisión en las elecciones de 2020.

Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos prohibió también a los inversores nacionales comprar bonos del gobierno ruso durante su oferta inicial, pero permitió que se compraran en el mercado secundario.

El domingo, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, llegó a Moscú el domingo para discutir cómo abordar las relaciones entre los dos países después de que el presidente Joe Biden dijera a la prensa que pensaba que Vladimir Putin era un "asesino", según informó la agencia de noticias rusa TASS.

A este cruce de reproches dañó todavía más unas ya tensas relaciones entre Moscú y Washington, a la cual se suma también la decisión de las autoridades rusas de detener al opositor Alexéi Navalni.

