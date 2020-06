Monstruo del Lago Ness reaparece tras casi 100 años de su avistamiento

Steve Challice quien vacacionaba en septiembre del año pasado en Escocia dijo que vio ondas en el agua en el castillo de Urquhart y al ser un entusiasta fotógrafo tomó fotos del agua y describió lo que vio como un "gran pez" que salió a la superficie y rápidamente volvió a bajar al compararlo con el Monstruo del Lago Ness.

"Solo apareció de una vez y, para ser sincero, fue una casualidad", dijo Challice, mientras mencionaba que se encontraba a solo 10 metros del “Monstruo del Lago Ness” y que calcula que el pez tenía unos 2.5 metros de largo.

Challice dijo que no fue hasta que estuvo en el bloqueo de coronavirus recientemente que tuvo tiempo de revisar sus imágenes y divisó a la extraña criatura en sus fotos, así que recurrió al grupo de Facebook Anomalous Universe para preguntar a los miembros qué pensaban que estaba en el agua.

La fotografía que el aficionado fotógrafo tomó y que compartió en el grupo junto se puede ver a un gran animal manchado que se levanta del agua. Y no pasó mucho tiempo hasta que la publicación ganó popularidad con personas que debatían si la foto había sido editada o no.

Un moderador del blog Loch Ness Mystery, Roland Watson, evaluó rápidamente las imágenes y dijo que ha estado discutiendo con Challice desde que encontró las imágenes en Facebook.

"Si esta es una imagen genuina de una criatura en el lago Ness, fácilmente se ubicaría entre los tres primeros de todos los tiempos", dijo Watson.

Mientras tanto en el grupo, donde Steve Challice agregó la fotografía, algunos miembros sugirieron que Challice había utilizado imágenes generadas por computadora para editar la foto, una acusación que rápidamente rechazó.

"No, es solo un pez, pero no estoy seguro de qué tipo. Me encanta la idea de CGI, pero no soy tan bueno en eso", escribió Challice.