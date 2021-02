“Monstruo” MATA a su hermano y a 5 niños, 3 de ellos sus propios HIJOS

Un hombre ha sido considerado un “monstruo” después de asesinar cruelmente a su hermano y cinco niños de entre 1 y 5 años, tres de ellos sus propios hijos, que vivían en su casa en Oklahoma.

Según los reportes, el sujeto de 25 años identificado como Jarron Deajon Pridgeon, de la ciudad de Muskogee, atacó a los menores Jalaiya Pridgeon, de un año; Jaidus Pridgeon, de 3; Harmony Anderson, de 5; Neveah Pridgeon, de 6; y Que’dynce Anderson, de 9 años.

La madre de los niños, Brittany Anderson, también recibió un disparo, pero estaba en condición estable en un hospital de Tulsa, informó Tulsa World.

Habla la tía de los niños

Raven Anderson, una tía de los niños asesinados, dijo que está luchando por comprender lo que supuestamente motivó a Pridgeon.

"No es una persona, es un monstruo", dijo Anderson a KOTV. "Y además de ser un monstruo, es un cobarde por hacer lo que hizo ... no sé qué tipo de persona haría eso, y mucho menos una persona que podría quitarle la vida a sus propios hijos". No está claro por qué Pridgeon supuestamente abrió fuego.

Pridgeon fue arrestado después de una persecución a pie en la casa, donde los policías respondieron a un informe de varias personas víctimas de un tiroteo y se encontraron con un sospechoso armado identificado más tarde como el hombre de Muskogee.

El alcalde Marlon Coleman emitió un comunicado el martes diciendo que los asesinatos dejaron a la ciudad "paralizada por el dolor".

“Muchos de nosotros nos fuimos a la cama descansando anticipando las esperanzas del mañana, solo para despertarnos y saber que cinco bebés con potencial ilimitado ya no están con nosotros; sus vidas fueron tomadas prematuramente, sus familias lidiando con un nuevo horror y nuestra comunidad paralizada por el dolor ”, dijo Coleman.

Un donante anónimo se ofreció a pagar por los funerales de los niños, mientras Pridgeon permanece en prisión por cargos de asesinato en primer grado y asalto y agresión con un arma peligrosa.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!