Monos se revelan y atacan Japón, hay 42 heridos

Monos atacan Japón, hay 42 heridos

La ciudad Yamaguchi ubicada al oeste de Japón, es una de las localidades en las que se pueden encontrar varias especies exóticas conviviendo con los humanos, dada su cercanía con las montañas y el bosque.

En ese sentido, turistas y locales ya se han acostumbrado a ver a macacos por las calles deambulando, no obstante la presencia de estos simios ya representa un problema, pues no solo husmean en restaurantes, locales y casas, si no que también, suelen robar pertenencias y comida.

Pero a principios de julio un nuevo fenómeno se ha dejado ver en las calles, pues estos animales han atacado a más de 42 personas en un lapso muy corto, sembrando el pánico entre los pobladores.

Macacos se apoderan de Japón

Los macacos se han salido de control en Japón

Las autoridades locales, estos ejemplares han dañado a adultos, niños y ancianos, por lo que se ha tenido que recurrir a dardos tranquilizantes para alejar a los monos de las personas, pero esto no ha tenido resultados positivos, pues estos son inamovibles de las calles en Japón.

De acuerdo a la información proporcionada a La Verdad Noticias, se identificado a un pequeño grupo de estos animales que ha presentado un comportamiento fuera de lo común y más agresivo de lo normal, hecho que han terminado por replicar más ejemplares, lo que ha derivado en los recientes ataques, expertos investigan el fenómeno pues no saben que está causando este tipo de ataques.

¿Pueden ser mortales los ataques de mono?

Los monos pueden transmitir enfermedades

Los simios son criaturas extremadamente salvajes, que pueden incluso arrancar extremidades como dedos, se sabe que poseen una mordedura altamente peligrosa, ya que portan un sin número de enfermedades y virus, como el de la Viruela de Mono y Rabia.

