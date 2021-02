Monja de 117 años supera al COVID-19; es la anciana más vieja de Europa

La persona más vieja de Europa, una monja francesa conocida como la hermana Andre, ha sobrevivido al COVID-19 y celebrará su 117 cumpleaños esta semana, dijeron sus cuidadores.

Lucile Randon, quien tomó el nombre de Hermana Andre cuando se unió a una orden caritativa católica en 1944, dio positivo por coronavirus en su casa de retiro en Toulon, sur de Francia, el 16 de enero. Fue aislada de otros residentes, pero no mostró síntomas.

Cuando se le preguntó si tenía miedo de tener COVID-19, la hermana Andre dijo a la televisión francesa BFM: "No, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir. Estoy feliz de estar contigo, pero me gustaría estar en otro lugar, unirme a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela".

Pese a su avanzada edad la anciana logró vencer al COVID-19

Ya se curó del COVID-19 y podrá celebrar su cupleaños

David Tavella, portavoz de la casa de retiro Sainte Catherine Labouré, dijo que le estaba yendo bien y ha superado el COVID-19. "Consideramos que está curada. Está muy tranquila y está deseando celebrar su 117 cumpleaños el jueves".

Dijo que la hermana Andre, que es ciega pero muy animada, celebrará su cumpleaños con un grupo más pequeño de residentes de lo habitual debido al riesgo de infección por coronavirus.

"Ha tenido mucha suerte", añadió.

Se informó a La Verdad Noticias que, la hermana Andre, quien nació el 11 de febrero de 1904, es la persona más vieja de Europa y es la segunda persona viva más vieja del mundo según la Lista de Rankings Supercentenarios Mundiales del Grupo de Investigación Gerontológica (GRG). La persona de mayor edad es Kane Tanaka de Japón, quien cumplió 118 años el 2 de enero.

Cabe indicar que las 20 personas más ancianas del mundo en la lista GRG son todas mujeres.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en TikTok para mantente informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!