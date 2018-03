Monchi es la perrita con la lengua más larga del mundo

Mochi, que tiene ocho años es el perro con la lengua más larga del mundo en la actualidad

Puedes ver un vídeo de la ganadora aquí:

A primera vista, Mochi parece unanormal y corriente. Según sus dueños, le gustan los, las fotos con la gente y pasar tiempo con su familia. Pero Mochi no es como lo otros perros. Tienen un récord, pero no sabrás lo que es hasta que abre su boca y veas su, que es la más larga del mundo. Guinness anunció esta semana que Mochi, que tiene ocho años y vive en Sioux Falls de Dakota del Sur, es el perro conen la actualidad. La lengua del animal tiene una longitud de 18.58 centímetros. Mochi superó el, cuya lengua mide 11.43 centímetros. La perra fue adoptada por Carla y Craig Rickert de uncuando tenía dos años. Carla Rickert comentó que querían utilizar el reconocimiento de Mochi para destacar cuánta alegría pueden aportar los perros rescatados a un hogar. “Mo es fuerte, graciosa y cariñosa. Siempre se muestra agradecida con nosotros, su familia para siempre, y es muy leal”, cuenta Carla Rickert. “Este perro, que sufrió abusos y fue descuidado, nos ha enseñado que no hay nada malo con ser diferente. Estamos orgullosos de su característica (su lengua) original”. Sin embargo, tener un récord no siempre significa que. Carla Rickert afirma que aunque sues feliz ha experimentadodebido a la longitud de su lengua y también babea más cuando está nerviosa. Mochi tiene que comer chuches (para perros) de una forma particular y también tiene problemas levantando cosas del suelo. Aunque Mochi tiene la lengua más larga actualmente, no es la lengua más larga registrada. Ese récord sigue perteneciendo a Brandy, un boxer, que tenía una. Brandy falleció en 2002.https://www.youtube.com/watch?v=rDoi3XqG58o&feature=youtu.be