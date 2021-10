Momia del Antiguo Egipto: un nuevo hallazgo podría reescribir la historia

Los antiguos egipcios estaban llevando a cabo sofisticadas momificaciones de sus muertos 1.000 años antes de lo que se pensaba, esto según nuevas pruebas que podrían conducir a una reescritura de los libros de historia debido a una momia del Antiguo Egipto hallada hace poco.

Se ha descubierto que el cuerpo conservado de un noble de alto rango llamado Khuwy, descubierto en 2019, es mucho más antiguo de lo que se suponía y es, de hecho, una de las momias egipcias más antiguas jamás descubiertas. Se ha fechado en el Reino Antiguo, lo que demuestra que las técnicas de momificación de hace unos 4.000 años eran muy avanzadas.

Se pensó que la sofisticación del proceso de momificación del cuerpo y los materiales utilizados, incluido su aderezo de lino excepcionalmente fino y resina de alta calidad, no se logró hasta 1,000 años después.

Momia del Antiguo Egipto podría provocar que los libros sean reescritos

El noble de alto rango llamado Khuwy fue hallado en 2019

La profesora Salima Ikram, directora de Egiptología de la Universidad Americana de El Cairo y una destacada experta en la historia de la momificación, dijo al Observer : “Si se trata de una momia del Reino Antiguo, todos los libros sobre momificación y la historia del Reino Antiguo necesitarán ser revisados".

Ella agregó: “Esto cambiaría completamente nuestra comprensión de la evolución de la momificación. Los materiales utilizados, sus orígenes y las rutas comerciales asociadas con ellos afectarán drásticamente nuestra comprensión del Antiguo Reino de Egipto.

“Hasta ahora, habíamos pensado que la momificación del Imperio Antiguo era relativamente simple, con una desecación básica, no siempre exitosa, sin extirpación del cerebro y solo una extracción ocasional de los órganos internos. De hecho, se prestó más atención al aspecto exterior del difunto que al interior. Además, el uso de resinas es mucho más limitado en las momias del Imperio Antiguo registradas hasta ahora. Esta momia está inundada de resinas y textiles y da una impresión de momificación completamente diferente. De hecho, se parece más a las momias encontradas 1.000 años después ".

Es uno de los principales descubrimientos que se revelarán en la serie documental de National Geographic, Lost Treasures of Egypt, a partir del 7 de noviembre. Está producido por Windfall Films y las cámaras siguen a los arqueólogos internacionales durante la temporada de excavaciones en Egipto. El descubrimiento de la momificación aparecerá en el episodio cuatro, titulado Rise of the Mummies, el 28 de noviembre.

¿Por qué se hacen las momias?

El proceso de momificación era importante para los egipcios

La momificación era una necesidad de tipo religioso, porque los egipcios creían en la vida después de la muerte pero vinculada a la conservación del cuerpo muerto y esta técnica permitía alcanzarla. Hasta el momento la momia del Antiguo Egipto más famosa es la de Tutankamón.

