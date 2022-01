Moldavia declara estado de emergencia

El gobierno de Moldavia ha declarado un nuevo estado de emergencia de 60 días, luego de una advertencia de la empresa energética rusa Gazprom de que podría detener las entregas de gas al país debido a facturas impagas.

La primera ministra Natalia Gavrilița anunció la noticia en una sesión de gabinete el miércoles y dijo: “la decisión ha sido aprobada. Ahora debe ser confirmado por el parlamento. Después de eso, una comisión de emergencia tomará todas las medidas para garantizar que los consumidores tengan acceso ininterrumpido al gas”.

Crisis en Moldavia

Gavrilița informó que Gazprom había enviado al gobierno de Moldavia un aviso oficial de que si no pagaba sus deudas pendientes con la empresa en enero, el gigante energético estatal ruso suspendería los envíos de gas. El viceprimer ministro Andrei Spinu también dijo que Moldavia solicitaría pagar sus deudas por etapas.

“(La empresa estatal de energía) Moldovagaz pagará a Gazprom un anticipo de 38 millones de dólares antes del 20 de enero”, anunció Spinu. “Eso deja otros $25 millones en enero, y Moldovagaz solicitó que se retrasara este pago, pero no pudo llegar a un acuerdo con Gazprom, que no quería ayudar a su empresa hija”. Agregó que Moldovagaz cuenta con recibir crédito para pagar esta deuda.

Vadim Cheban, director de Moldovagaz, había anunciado previamente que la empresa no podría pagar a Gazprom en enero, diciendo que las tarifas no se habían mantenido al día con el aumento del costo del gas, y que la empresa estaba en tales apuros financieros que no podía obtener crédito de los bancos.

Estado de emergencia

����El Viceprimer Ministro de Moldavia ha declarado que ha vuelto a pedir a Gazprom un nuevo período de gracia para pagar las obligaciones del contrato por el suministro de gas. pic.twitter.com/nnWOX5XDw3 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 11, 2022

Moldavia había declarado previamente un estado de emergencia en octubre para combatir su crisis energética, después de lo cual Moldovagaz y Gazprom firmaron un contrato de cinco años, acordando pagos mensuales.

Moldavia se vio obligada a solicitar una prórroga de su pago de noviembre, cuando Gazprom también amenazó con suspender los envíos, pero Moldovagaz finalmente pudo pagar la factura de 75 millones de dólares.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, durante su alocución de este miércoles, Spinu insistió en que esta situación no volverá a ocurrir una vez resuelta la crisis actual.

