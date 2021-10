Los países pobres han recibido significativamente menos dosis de la vacuna de Moderna en comparación con las naciones ricas, informó recientemente el diario The New York Times.

Según los datos de Airfinity, una empresa que rastrea los envíos de vacunas, mostraron que sólo alrededor de un millón de dosis de vacunas de Moderna han ido a países de bajos ingresos en comparación con 8.4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y alrededor de 25 millones de la vacuna de Johnson & Johnson.

Los países pobres tienen menos posibilidades de adquirir la vacuna Moderna.

Asimismo, el artículo publicado por TNYT informó que algunos países de ingresos medios han tenido que pagar más por la vacuna que Estados Unidos, mientras que otros como Botswana han hecho tratos pero que aún no han recibido sus dosis, y otros como Túnez ni siquiera han recibido capaz de ponerse en contacto con la compañía.

La vacuna de Moderna parece ofrecer una mejor protección en comparación con la de Pfizer y Johnson & Johnson a lo largo del tiempo. Los datos recopilados de hospitales en 20 ciudades de Estados Unidos mostraron que después de cuatro meses, la vacuna fue 92% efectiva para prevenir hospitalizaciones. Durante el mismo período, la efectividad de Pfizer se redujo al 77% y la de Johnson & Johnson al 68%.

Efectividad de Moderna

Esta vacuna ha presentado mejores resultados que las de otras farmaceuticas.

En un comunicado de prensa, la farmacéutica explicó su desabasto: “Desde el principio, nuestro objetivo ha sido ayudar a proteger a la mayor cantidad de personas posible en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 250 millones de personas se han vacunado en todo el mundo con la vacuna Moderna COVID-19. Sin embargo, reconocemos que el acceso a las vacunas sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo. Por lo tanto, seguimos enfocados en implementar una estrategia integral y en constante evolución para garantizar que los países de bajos ingresos tengan acceso a nuestra vacuna”.

Por otro lado, los ejecutivos aseguraron que se están produciendo tantas dosis como sea posible, pero su capacidad de producción es limitada y las dosis producidas se destinan a los pedidos ya existentes.

De acuerdo a declaraciones del Dr. Tom Frieden, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al diario The Times, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, reveló que la compañía se está comportando como si no tuvieran absolutamente ninguna responsabilidad más allá de maximizar el retorno de la inversión.

46% de la población mundial está vacunada

Solo el 2,5% de las personas en los países pobres ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna.

Ha habido una disparidad general en las tasas de vacunación entre los países ricos y los países de bajos ingresos. Si bien la vacunación mundial llega al 45.3%, ese número no se distribuye de manera uniforme, con solo el 2,5% de las personas en los países pobres que reciben al menos una dosis.

Cabe destacar que países como los Emiratos Árabes Unidos, Portugal y Singapur lideran el camino con más del 80% de sus poblaciones completamente vacunadas, mientras que menos del 1% de la población en países como Sudán del Sur, Uganda y Etiopía cuenta con la inmunización completa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales