Misterioso entierro de la Edad del Hierro contiene restos de persona no binaria

Durante décadas, los arqueólogos han debatido el significado de una tumba de 900 años que contiene los restos de una persona vestida con ropa de mujer y enterrada junto a una espada sin empuñadura.

Después de su descubrimiento en 1968 en Suontaka Vesitorninmäki, Hattula, Finlandia, algunos investigadores sugirieron que la tumba pertenecía a una guerrera , mientras que otros argumentaron que originalmente contenía tanto un hombre como una mujer.

Un nuevo análisis de ADN publicado en el European Journal of Archaeology que la tumba pertenecía a una persona que probablemente era interesexual . Nacidos con cromosomas atípicos, pueden haber sido no binarios, lo que significa que su identidad de género no era exclusivamente masculina o femenina.

Informaron que el individuo probablemente tenía una condición genética llamada síndrome de Klinnefelter. Mientras que las niñas generalmente nacen con dos cromosomas X y los niños con un cromosoma X y uno Y, las personas con síndrome de Klinefleter tienen dos cromosomas X y uno Y.

Por lo general, los afectados tienen características físicas principalmente masculinas, pero también pueden experimentar niveles bajos de testosterona. testículos no descendidos y senos agrandados. La mayoría son infértiles.

Los hallazgos no pudieron confirmar que la persona tuviera el síndrome de Klinefelter, ya que solo se pudo leer una pequeña muestra de secuencias genéticas. Pero los autores del estudio dicen que es muy probable. Otros académicos contactados por Owen Jarus de Live Science están de acuerdo.

Los escandinavos medievales veían las prácticas mágicas como algo femenino incluso cuando las realizaban hombres, escribe el erudito independiente Eirik Storesund para Brute Norse.

En el poema medieval islandés Lokasenna, por ejemplo, el dios de la travesura, Loki, revela que el dios Odin ha asumido un papel femenino para realizar hechicería.

