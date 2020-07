Misteriosa tragedia en costas malasias, solo hay un sobreviviente de naufragio

Una tragedia de migrantes indocumentados se repite, ahora se teme que solo un inmigrante rohinyá sea el único sobreviviente de un bote que naufragó mientras transportaba al menos a dos docenas de solicitantes de asilo el cual tuvo dificultades frente a la costa de Malasia cerca de Tailandia, informó el domingo un funcionario de la guardia costera.

Mohamad Zawawi Abdullah, jefe de la guardia costera de los estados del norte de Kedah y Perlis, dio a conocer que un hombre llamado Nor Hossain, de 27 años, fue detenido después de nadar hasta la costa en la isla turística de Langkawi.

Las autoridades de Malasia en los últimos meses han estado tratando de evitar que ingresen por temor a los coronavirus.

Sobrevive un solo hombre, buscan al resto

En un bote pequeño un grupo que se estima era de al menos 24 personas, no pudo llegar a su destino y se comenzó a hundir, por lo que las personas comenzaron a nadar, pero en las costas de Malasia solo un hombre alcanzó a llegar.

"El inmigrante ilegal rohinyá había saltado del bote que tenía otras 24 personas y que él fue el único que logró nadar a la orilla de manera segura", dijo Zawawi.

Tras la información que proporcionó Nor Hossain, las autoridades costeras iniciaron una operación de búsqueda y rescate, pero otro funcionario dijo que no se encontraron cuerpos ni sobrevivientes, por lo que hasta el momento no está claro qué pasó con el bote.

Muchos de los más de 700 mil rohinyás que huyeron de una ofensiva militar en Myanmar hace tres años han intentado abandonar campamentos de refugiados superpoblados en el distrito Cox's Bazar de Bangladesh en botes con destino a Malasia y la vecina Indonesia.

Zawawi dijo que se desplegaron dos aviones de guardacostas y dos barcos para buscar en el área sospechosa.

Malasia ha intensificado las patrullas marítimas desde el estallido de la epidemia de coronavirus en un intento por detener el aterrizaje de los barcos rohingya. Aunque algunos han llegado a tierra, muchos barcos han regresado, provocando la ira de los grupos de derechos.