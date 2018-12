Misteriosa desaparición del científico que modificó ADN de bebés en China

Tras dar a conocer en la conferencia de expertos mundiales del genoma en Hong Kong que había creado los primeros bebés del mundo con ADN modificado, el científico He Jiankui se encuentra desaparecido.

La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, ubicada en Shenzhen, Cantón, China, ha rechazado que su exempleado se encuentre detenido en su campus universitario, como habían especulado varios medios de comunicación.

"En este momento, ninguna información es precisa salvo la de los canales oficiales", declaró una portavoz de la universidad.

La representante se negó a dar más detalles al respecto y aseguró de que cuando dispongan de nueva información, la actualizarán a través de sus "canales oficiales".

El científico, que es repudiado por la comunidad científica internacional, se encuentra desaparecido desde el 28 de noviembre sin que ningún conocido sepa sobre su paradero.

He Jiankui enfrenta una investigación por parte de las autoridades del régimen que no estaban al tanto de sus avances. El Ministerio de Ciencia y Tecnología le ha ordenado que no realice ninguna investigación.

El centro educativo calificó el experimento de He como una "grave violación de la ética y los estándares académicos", al tiempo que otros científicos a nivel internacional mostraron su rechazo al respecto y catalogaron las acciones del investigador chino como "monstruosas", "irresponsables, poco éticas y peligrosas".

Jiankui ha sido nombrado en algunos sectores como el "Frankenstein chino" después de que publicó un video en YouTube en el que afirmaba que las gemelas con genéticamente modificadas habían nacido en China.

El académico dijo que su equipo de investigadores había editado los embriones de las hermanas para desactivar de manera efectiva un gen relacionado con el VIH. Los bebes, llamados "Lula" y "Nana", nacieron por fecundación in vitro de un embrión modificado antes de ser implantado en el útero de la madre.