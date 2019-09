Misiles de Estados Unidos pueden dañar territorio ruso y no solo a Japón

Misiles de Estados Unidos tienen la capacidad de dañar territorio ruso y no solo Japón

El gobierno de Rusia tiene una preocupación constante, respecto a las tensiones con los país asiáticos con Estados Unidos, de hecho el jueves el presidente ruso, Vladimir Putin dijo que si los estadounidenses lanzaran sus misiles a Japón o de Corea del Sur, estos podrían para alcanzar parte del Lejano Oriente de Rusia, incluyendo ubicaciones de bases militares rusas.

Ahora bien, esta preocupación no es infundada, ya que el Pentágono ha hecho saber su intención de desplegar misiles de corto y medio alcance en los mencionados países asiáticos, es por ello que hay una constante preocupación en Moscú.

En el marco del Foro Económico Oriental de Vladivostok, el Presidente de Rusia dijo que "el hecho de que el jefe del Pentágono haya expresado que Estados Unidos planea desplegar en Japón y Corea del Sur no nos alegra, sino que nos entristece y despierta determinada preocupación".

Putin añadió que entienden que si los misiles son desplegados en Japón y Corea del Sur, se harán bajo el pretexto de neutralizar amenazas provenientes de Corea del Norte, pero “crea determinados y sustanciales problemas".

Incluso antes que Estados Unidos comenzara con la producción de este tipo de armas, Putin ya había entablado reiterados diálogos con el primer ministro japonés, Shinzo Abe respecto a esta situación.

Otra de las preocupaciones que Putin externó, fue que dos de sus bases militares en el territorio oriental de Rusia que podría verse amenazadas por los misiles, como también los barcos de superficie en Vladivostok y la de submarinos estratégicos de propulsión atómica portadores de misiles, en Kamchatka.

Esto es un asunto serio, dijo Putin, al que no se le puede dejar de prestar atención, por ello aclarando que “será un factor en nuestras conversaciones con Japón y Corea del Sur".

No olvidemos que Estados Unidos no será el único que cuente con armamento nuclear, ya que Rusia comenzará a producir los misiles incluidos en el recientemente extinto Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en inglés), pero ha prometido que no los serán los primeros en desplegarlos.